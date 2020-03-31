最慘可能剩1%　人行馬駿：建議中國今年不再設定GDP增速目標

▲中共每年3月在北京人民大會堂召開全國兩會期間，發布年度政府工作報告，制定經濟成長目標，但今年兩會因疫情延後，外傳最快4月下旬召開。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，中國人民銀行貨幣政策委員會委員、清華大學金融與發展研究中心主任馬駿在《中國經濟網》舉辦的座談會上，坦言「今年GDP增​​速很難實現6%的目標。」鑑於目前中國經濟面臨的巨大不確定性，建議今年不再設定GDP增長目標。

據了解，中國大陸官方每年會在全國兩會召開之際，於該年度政府工作報告中，設定最具權威性的全年經濟增長目標，譬如2019年，國務院總理李克強公布經濟增長目標為6%-6.5%，最後實現為6.1%。

▲人行官員馬駿。（圖／CFP）

惟今年受到肺炎疫情影響，馬駿認為，保持原來所預計6%的GDP成長速度是不可能的。「實現4%-5%增速的難度也很大，也有很多經濟學家預測中國經濟增速可能降到百分之二點幾、一點幾等等，這些情況都是有可能的」，因為最後對經濟的影響，主要取決於歐美疫情的發展。

馬駿指出，如果官方依舊確定了具體的GDP增長目標，到底要用多少財政資源和金融資源來刺激經濟，才能達到目標，這是不可預測的。在這種巨大不確定的情況下，很可能實現不了，很可能把宏觀政策綁架。

他認為，確定一個不切實際的GDP增長速度，可能導致政策的「大水漫灌」，譬如地方政府加大基礎建設、擴大投資，實際上長遠效益有限，對解決就業問題、失業後的民生問題短期內是沒有什麼幫助的。

▲疫情衝擊全球GDP。（圖／CFP）

馬駿還提到，微型企業和個體工商戶在疫情衝擊下最容易失業。據統計，這一群體大概有2億人，建議中央財政可透過發特別國債等手段籌資，設立一個微型經營者的擔保基金，幫助中小企業，而不是把過多精力，去扶持那些事實上沒有受到太大衝擊的大型企業、中型企業。

談到疫情對經濟的衝擊，另一學者中泰證券首席經濟學家李迅雷說，即使限制集聚措施解除，從數據來看，居民打消顧慮並恢復消費也需要一定的時間。

因此，李迅雷表示，考慮到主要消費品類，消費可能拖累第二季名義GDP增速4-5個百分點，加以居民收入減少和失業增加帶來的乘數效應，也不容忽視，綜合來看，對Q3、Q4消費也不宜過於樂觀，加以國際疫情局勢轉變，若想完成想年內GDP達到5%-5.5%的目標，相比去年可能要追加6-8兆元人民幣的政策刺激，確實需要更加努力。

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