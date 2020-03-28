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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／「防疫3暖男」陳時中、柯文哲、侯友宜　雨中送醫護人員「愛心便當」

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記者袁茵、張乃文、蘇晏男、陳家祥、羅婉庭／新北報導

衛福部長陳時中與台北市長柯文哲、新北市長侯友宜三人28日於一場公益活動同台，將送出300個惜食愛心便當給醫護人員，以及居家隔離民眾。對防疫各有不同主張的三人，會激起什麼火花，備受外界關注，由《ETtoday新聞雲》進行全程直播。

根據活動規劃，當天三人都將致詞，隨後背著裝有便當的保溫袋，進行合照，接著陳時中親自送便當至衛福部台北醫院，另外，當天會有義工車子陸續帶便當到醫院。惜食台灣行動協會理事長簡承盈說，每個月預計送出7千多個便當，預期3個月算下來送出2萬5千個便當。

▲▼惜食廚房。（圖／惜食台灣行動協會提供）

▲惜食廚房。（圖／惜食台灣行動協會提供）

簡承盈指出，他在2015年開始思考做社會服務，認為應募集果菜市場中賣像不佳、還沒過期的食材，做成好吃的便當，目標就是珍惜資源、愛惜食物，2016年10月與北市社會局合作，開始送便當給北市29里弱勢居民、獨居老人，施行一年，總共送出10萬個便當，為延續服務，2017年正式創立協會。

簡承盈說，後來與時任北市副市長陳景峻討論後，找到新北市板橋區一處閒置1、20年的空間，該地為北市府土地，協會每個月支付北市府5萬租金，並提出計畫，每年提供北市府4萬個便當，給需要的人。於是協會在該地建置中央廚房，於去年5月開始動工，今年竣工，「惜食廚房」28日舉行開幕儀式，正式啟用，並宣示每日送出300個便當。

▲▼柯文哲、陳時中、侯友宜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲柯文哲、陳時中、侯友宜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

特別的是，陳時中為協會創會會員，平時對於協會頗為關心。簡承盈表示，當時成立協會時，陳時中就有參加，去年也有參與動工儀式，陳時中於2月15日向他提出，送便當給醫護人員、居家檢疫者的構想，用意是感謝與關懷；他強調，這是個示範，希望拋磚引玉，希望其他縣市也可以響應。

目前每天固定持續發送至7間醫院，新北市規劃市立三重醫院、市立板橋醫院、衛福部台北醫院、雙和醫院；北市則送至市立中興醫院，市立萬芳醫院，新光醫院；北市、新北各150個便當，共300份愛心便當送至7間醫院。

至於關懷居家隔離者部分，簡承盈表示，有些居家隔離者是一個人，「獨居的很需要」，因這部分牽涉隱密性，因此已與雙北社會局聯繫，未來由社會局透過里長去送，呼籲民眾有需求可告知里長。

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