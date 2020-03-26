疫情爆發前　美國CDC北京辦公室大砍人力「2/3↑專家學者裁撤」

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）過去2年大量裁撤專家、員工，有些人在疫情爆發前幾個月才回國。圖為CDC亞特蘭大總部員工應對新冠肺炎的情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）去年年底從中國武漢爆發，如今蔓延全球，疫情持續擴散中。但據《路透社》報導，在疫情爆發以前，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的編制人員大幅縮減2/3以上。4名內部知情人士認為，如果這些公衛專家學者沒有遭到裁撤，原本也許能夠提早協助中國應對疫情。

美國政府在過去2年間，大幅縮減派駐中國的公衛科學專家。《路透社》取得CDC官方網站的員額分布、歷史與公共文件發現，美國CDC北京辦公室裁減的人力最多，自從總統川普2017年1月上任後就開始縮減人員編制，從47人減少到14人，大砍2/3以上員工。

▲美國總統川普（Donald Trump）任內大幅縮減派駐中國的公衛科學專家。（圖／達志影像／美聯社）



4名內部知情人士接受《路透社》採訪時透露，遭裁撤的員工包括傳染流行疾病學家、公衛專業人員等等，如果當初沒有被裁撤，也許能夠盡早協助中國防疫，提供美國政府更多疫情資訊。其中一人表示，「我們很多在中國的專家，在這屆政府任內遭到撤回，其中一些人在疫情爆發之前幾個月才回來……使得這場災難發生的可能性變得更大，也更加難以應對。」

美國CDC總部位在亞特蘭大，負責與世界各國合作，遏止傳染疾病爆發與擴散，也會提供公衛援助，早在30年前就開始派遣專家與員工前往中國大陸駐點。

川普上任以後，美國也關閉國家科學基金會（NSF）、美國國際開發總署（USAID）北京辦公室，兩處各有一名派駐官員遭到裁撤。美國農業部（USDA）2018年也將動物疾病監控計畫的主管撤離中國。

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