李蘭娟「5天改變中國命運」　揭開「武漢封城」決策祕辛：驚心動魄

▲李蘭娟戴口罩接受陸媒專訪。（圖／翻攝自微博／人民日報）

記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情全球持續延燒，中國大陸湖北武漢是全世界第一個封城城市，讓大陸確診人數止在8萬多人。如今大陸疫情感覺逐漸趨緩，大陸中工院院士李蘭娟接受訪問時，揭露當時決定封城的5天內幕，李蘭娟更用「驚心動魄」來形容這段時間的情況。

李蘭娟接受《中國衛生雜誌》專訪時表示，在武漢傳出疫情的時候，她在1月18日就跟大陸抗疫專家鍾南山等人前往，在18日當晚就抵達武漢，跟當地醫院、專家進行交流後，直接意識到這次的新冠病毒已經會「人傳人」。

隔天1月19日，李蘭娟與高級專家召開閉門會議，她會中建議新冠病毒會人傳人，建議要按照甲類傳染病來管理，並把確診病患隔離以控制疫情。李蘭娟強調控制疫情必須要「不進不出」，加上當時正值農曆春節前夕，如果春節還不封城，將會讓疫情向全國蔓延。

▲大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山。（圖／路透社）

閉門會議結束，高層便向北京當局通報，專家群也連夜趕往北京。1月20日上午，李蘭娟、鍾南山也向國務院總理李克強等人報告。當天下午便召開記者會，向全國公開疫情。「從這天以後，全國的警報一下就拉響了」。

李蘭娟透露，她1月18日抵達武漢時，就曾跟浙江省衛生健康委主任張平通過電話，電話中她提醒務必把浙江「守牢」，防止出現「第二代確診」。22日深夜，張平便打電話給李蘭娟，表示近期會有大量民眾從武漢返回浙江，這讓李蘭娟感到防疫情勢嚴峻，於是上報要求「武漢必須馬上封城」，而且時間絕對不要拖到1月24日（大年三十），於是在1月23日上午武漢宣布封城。

不過李蘭娟說，武漢新增確診「清零」後，觀察2週若無新增就會建議解封，但強調仍不能放鬆，因為國外正處於確診上升期，這可能會導致中國大陸第二波疫情的傳染和流行，所以必須「嚴防死守」才能避免引起新的流行。