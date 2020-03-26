不是優先病患！英國人妻高燒嘔吐「救護車拒送」　隔天在家垂頭斷氣

▲英國倫敦一名女子出現疑似症狀，卻因不屬於優先病患、醫院不會收治，遭救護車拒絕載往醫院。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦佩克漢（Peckham）的36歲女子凱拉（Kayla Williams）出現高燒、乾咳與嘔吐等新冠肺炎疑似症狀，丈夫於20日撥打999呼叫救護車，卻被告知「不是優先病患」，醫院不會收治，只好待在家中觀察、自我照顧，未料她病情迅速惡化，隔日就不幸病逝。

凱拉的丈夫法比恩（Fabian Williams）表示，妻子出現呼吸困難、高燒、乾咳、嘔吐以及嚴重胸痛、胃痛等疑似症狀，他趕緊呼叫救護車，醫護人員抵達以後進行相關檢測，但沒有停留太久，建議病患在家自我照護，「她（醫護）說醫院不會收治她的，她不是優先順位的病患。」

Heartbreaking. She called 999 with a fever, cough and severe pains in stomach and chest . 由 Daily Mail 發佈於 2020年3月25日 星期三

49歲的法比恩表示，凱拉的病情持續惡化，他隔（21）日早上替妻子洗澡、穿衣，餵食一點熱湯以後稍作休息，再度走到太太身旁時，對方已經垂下頭、沒了氣息。

法比恩表示，醫護人員緊急實施心肺復甦術，但妻子依然回天乏術，警方曾到訪但不願走進家門，穿戴全套防護裝備的喪葬業者1小時以後抵達 ，把妻子遺體層層裹住、放進屍袋，「我只知道我應該要隔離，沒有人告訴我，她的遺體會不會接受檢測，或者任何其他事情。」

根據《衛報》取得的文件，倫敦救護站（London ambulance service）的醫護人員當時將凱拉視為疑似病例，第一次接獲通報探訪以後，在報告裡寫上「?Cov 19」的字樣，並記錄症狀包括「乾咳、頭痛、胸痛」，建議「自我照顧、服用退燒藥、增加食物／液體」，也提醒家屬「緊急時刻撥打999，使用111線上諮詢，家人也建議隔離。」

倫敦救護站發言人表示，部門20日早上8時32分接獲通報以後，「臨床醫師治療了一名患者，建議病情發生變化時回電」，隔天下午再度接獲通報，立刻派出大量資源，「第一批醫護人員在7分鐘內抵達，令人遺憾的是，患者已經死亡……我們的同理心此刻與家屬同在。在這前所未見的時刻，我們非常努力地照顧所有市民。」

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