全球第一位！首相強生、衛生部長都確診　病毒強襲英國內閣

記者王致凱、許力方／綜合報導

根據英國天空電視台（Sky News）快訊報導，英國首相強生（Boris Johnson）新冠病毒檢驗呈現陽性，且有輕微症狀出現，他在推文自拍影片中證實，目前正在自我隔離中，但仍會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情。這也是世界第一位民選政府領袖證實確診新冠肺炎。

▲英國首相強生日前於唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

報導引述強生推文說，「過去24小時內我出現輕微症狀，並且確診感染新型冠狀病毒。」強生說，「我目前正自我隔離中，但我也會繼續透過視訊會議領導政府對抗疫情。」

英國廣播公司（BBC）引述首相官邸消息稱，強生有輕微症狀，目前已經在唐寧街10號自我隔離。唐寧街表示，強生在首席醫學官惠蒂教授（Professor Chris Whitty）的建議下接受檢察，於唐寧街10號內接受病毒採驗，結果確認為陽性。

英媒報導，若首相病情嚴重，導致無法領導政府應對疫情，將交由外交大使多明尼克（Dominic Raab）接任。外界也擔心，強森確診，導致過去曾和他接觸的財政部長、衛生部長漢考克都需自我隔離，此外，強森最後一次和女王見面是在3月18日，且他也將與懷孕的女友西蒙茲分開。但強森仍在推文中強調，相信英國將戰勝病毒，「待在家裡是阻止病毒傳播的基礎。」

強森確診後沒多久，衛生部長漢考克（Matt Hancock）同天晚上也在推特上表示，「遵照醫療建議，我接受新冠病毒採驗，結果為陽性。幸好我的症狀輕微，而我會在家自我隔離，同時遠距離辦公，內閣再一官員宣布確診。英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）身邊出現第二例確診病例，白金漢宮也在緊急聲明中表示，女王近期確實曾與首相見面，但她的身體目前仍保持健康。

根據英國衛生部門消息，截至當地時間27日上午9時，新冠肺炎新增至1萬4579例確診，759死。

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

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