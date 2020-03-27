為防疫戰士打氣　縣議員結合小學生送咖啡卡片用愛支援雲基醫院

▲雲基醫師關原吉女兒就讀安定國小，看到女兒寫的卡片滿是感動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣目前有３名確診病患，第一線醫護人員的壓力不小，相互支持鼓勵是唯一擊退病毒之路，為表達支持，27日上午縣議員李明哲議員準備雲林在地山海觀咖啡包，與雲林基督教醫院鄰近安定國小、文興國小，全校小朋友寫祝福卡給雲基醫院醫護人員，一筆一畫用心寫下他們的感恩與祝福。

文興王淑霞校長、安定洪孟真校長，與兩校家長會長王聖元、廖俊凱、吳志明，一同帶來小朋友的卡片，兩校總共278張祝福感恩卡。雲基人員將把童言童語的祝福懸掛在醫院，為醫護人員帶來正能量的鼓勵。雲林基督教醫院副院長楊文榮代表接受1800包掛耳咖啡、2所小學一共278張卡片，楊文榮表示，收到滿滿的愛與續航力，全院會繼續努力。

縣議員李明哲表示，病毒不分國界，抵抗病毒需要很多的努力，雖然現在的環境讓民眾活動稍有不方便，一定要共體時艱讓困難走過，台灣的防疫工作成就在世界衛生組織上是有目共睹的，台灣的公共衛生非常周延，腳步也很快，更重要的是全民的配合以及醫護人員的齊心努力，他代表大眾給醫護人員一點點心意。

安定國小洪孟真校長說，學校討論到要寫卡片給醫護人員，老師都非常認同、 開心，覺得教育是在生活中做起的，在看了卡片後都很感動，覺得孩子真的很棒是可以教導的，她代表全校師生向醫護人員致上最高的敬意。

文興國小校長王淑霞說，要寫卡片給醫護人員，師生都非常積極，在這抗疫時期大家心裡都非常有感受，尤其是前線的醫護人員，全校小朋友一起寫卡片，對醫護人員醫生叔叔護士阿姨表達心中最深的感謝；也透過這個機會讓孩子知道，社會上有非常多的人是在為大家付出的，藉由感恩卡把福氣感謝送出去。

雲基護理部主任張翠芬指出，現在有很多情況讓人民不安，甚至有些醫護人員不被家人諒解，希望社會上的人給多一點支持，「兩個國小校長發起小朋友寫卡片給醫護人員的行動，我們非常感動！」也希望藉由這樣的活動讓護理人員更安心，知道社會上是有支持的人，更有動力去照顧更多病人。

雲基護理部督導蔡月英也說，疫情的發生讓全球都很緊張，醫護人員也是人，也會有緊張的情緒，很感謝各界給予支持，校長發起寫卡片、議員送咖啡這樣的活動，讓她們感覺很溫暖，很謝謝大家。

▲雲基醫院副院長楊文榮代表接受掛耳咖啡與278張卡片，說道，收到滿滿的愛與續航力，全院會繼續努力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議員李明哲與文興、安定國小校長一同將掛耳咖啡與278張卡片，贈與雲林基督教醫院醫護人員。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲安定國小六年級學童，父親即是雲基醫師的女兒，感觸很深寫下「You are the best」送給醫護人員。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲山海觀咖啡在雲基醫院設營業咖啡吧，在疫情嚴峻也不離不棄，依舊每日開店，就怕雲基位處偏僻醫護人員有需要會不方便。（圖／記者蔡佩旻攝）





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