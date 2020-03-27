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北港媽祖醫院遭謠傳有確診患　報案揪出造謠者移送法辦

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▲雲林縣北港鎮媽祖醫院近日遭一名黃姓網友於網路上謠傳有新冠肺炎確診者就醫，指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環等不實消息，引發北港民眾恐慌，也讓北港媽祖醫院不堪其擾報警處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮媽祖醫院近日遭一名黃姓網友於網路上謠傳有新冠肺炎確診者就醫，醫院不堪其擾報警處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港鎮媽祖醫院近日遭一名黃姓網友於網路上謠傳有新冠肺炎確診者就醫，指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環等不實消息，引發北港民眾恐慌，也讓北港媽祖醫院不堪其擾報警處理，雲林縣警察局北港分局已查出疑似散播謠言者，全案將移送地檢署偵辦。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院表示，近日不斷接到詢問電話，都是民眾要確定是否有確診者，院方強調絕對沒有，對於在第一線辛苦防疫的醫療院所作這種惡作劇，非常不應該，行政人員壓力很大也身心俱疲，所以請大家不要再以訛傳訛、製造恐慌，目前已蒐集相關資料交由警方處理。

被影射指出去土耳其的北港鎮民也在臉書上澄清，「真的別在謠傳了，我沒有出國更沒有去土耳其，天天都在北港，連台北都沒有回去，再謠傳我就提告」、「真害！請別再一直謠傳，北港目前並沒有任何確診的案例，更是與我毫無關係，鄭重警告再謠傳我只要逮到證據，一定會提告」。

而另1名被謠傳與確診者接觸的北港鎮民也在臉書寫道「謠言好可怕，今天接到好多朋友關心的電話，問我有沒有出國，太離譜了，希望謠言截止，亂講話的要負刑責」。

北港分局警方指出，有一名黃姓網友在沒有求證下，於網路上散播「北港也有確診者了，大家出門要小心」、「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「另外，確診的住圓環」等言論，經北港警方循線追查，26日夜間通知涉案男子到案說明，訊後移送地檢署偵辦。

北港警分局長王立德表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」正式施行，散播有關肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。呼籲民眾若接獲來源不明或未經查證之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿以訛傳訛，以免造成社會大眾不必要之恐慌及遭觸法究辦。

▲雲林縣北港鎮媽祖醫院近日遭一名黃姓網友於網路上謠傳有新冠肺炎確診者就醫，指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環等不實消息，引發北港民眾恐慌，也讓北港媽祖醫院不堪其擾報警處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃姓網友在沒有求證下，於網路上散播「北媽有確診者，妳們隔壁烏魚子也有接觸確診者，大家要更小心」、「他們去土耳其表演土風舞」、「另外，確診的住圓環」等言論。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣北港鎮媽祖醫院近日遭一名黃姓網友於網路上謠傳有新冠肺炎確診者就醫，指有北港鎮民去土耳其表演土風舞及確診者住劉厝、圓環等不實消息，引發北港民眾恐慌，也讓北港媽祖醫院不堪其擾報警處理。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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