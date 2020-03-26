「媒體太誇張了啦！」　巴西總統呼籲結束居家隔離：只是小感冒好嗎？

▲巴西總統先前與美國總統川普見面。（圖／路透）



本報訊

2019冠狀病毒疾病在巴西蔓延，總統波索納洛昨晚發表全國演說，指控媒體誇大疫情造成的威脅，要求社會大眾恢復正常，結束集體居家隔離。這番言論引起各界不滿。

根據中央社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）指出，新型冠狀病毒疾病（Covid-19）只是「小感冒」，建議學校恢復上課，感染新型冠狀病毒風險高的族群是老年人，年輕人不受影響。波索納洛還批評實施隔離檢疫措施的州和市政府，說國家經濟會因此受到衝擊。

▲右為巴西總統波索納洛。（圖／路透）



前巴西經濟部長諾布瑞加（Mailson Nobrega）今天表示，如果疫情失去控制，經濟後果才會更嚴重；而現在，拯救生命比經濟更重要，「除非總統認為失業人數比死亡人數重要」。

今天波索納洛也與疫情最嚴重的東南部4州州長進行視訊會議，但期間卻與聖保羅州長多利亞（Joao Doria）發生口角，因為多利亞批評波索納洛身為一國總統理當以身作則，帶領國家人民團結一致對抗疫病，而不是引發分歧。

巴西政界人士、醫護人員和科學家，甚至是波索納洛的支持者，也對總統的立場和行為態度表示不滿。

▲ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

衛生部今天更新疫情報告，目前巴西已有2433起新型冠狀病毒疾病確診病例，較昨天新增232起；57起死亡案例，較昨天新增11起。

57起死亡案例中，48起在聖保羅州，里約熱內盧州6起，亞馬遜、培南布可（Pernambuco）和南大河（Rio Grande do Sul）3州各一起。

▲巴西總統波索納洛 （Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）



衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）評估指出，近日確診病例增加的速度差不多一樣。他還預測，因未來幾周將擴大篩檢，冠狀病毒疾病致死率將開始下降。

儘管波索納洛要求結束集體居家隔離檢疫，巴西27州州長中至少25位表示，將維持限制人流和保持社交距離措施，以遏制冠狀病毒傳播。

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