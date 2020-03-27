英情侶可領1萬4補助？　洪孟楷酸「慢走不送」：政府絕不能給



▲洪孟楷出席國事論壇。（圖／翻攝國會頻道）



記者蘇晏男／台北報導



英媒《BBC》報導英籍女子道森（Natalie Dawson）與澳洲籍男友在花蓮隔離期間猶如監禁一事，經外交部委託花蓮縣政府查清後，證實為不實報導，引發國人憤怒。國民黨立委洪孟楷27日不僅痛批她們汙衊台灣、「是在哈囉」，還質疑兩人隔離結束是否可拿1萬4千元的隔離補助？他呼籲，政府絕對不能給、慢走不送。

洪孟楷表示，這對情侶宣稱沒錢負擔居家隔離費用，花蓮縣政府就馬上找出最近隔離所進行隔離，讓她們一個人住8人房，但每天僅收三餐約新台幣250元。他批評，一個好山好水且貼心服務的地方，居然被控像是監獄，該女根本誣陷台灣「是在哈囉」。

洪孟楷指出，今天更傳出兩人14天隔離期滿還可領取1萬4千元補助，這個部分政府絕不能發放。他認為若因此發放，根本就是對台灣這段在防疫期間的努力、全國人民的上下一心，以及對於我國給予國外觀光客的必要協助的嚴重打擊。

洪批評，當時振興紓困條例不分朝野一致通過的時候，當中很重要的1天1000元隔離津貼，就是考量國內很多民眾也許有很多生計上的需求與不足，所以給這補助照顧，但今天這樣的外國籍人士來到台灣，享用台灣的資源、人情及所有公務同仁對她們的照顧，不僅不感恩，反而在國際社會上誣衊台灣，如果兩人居家隔離結束還可以領到全民納稅錢，分明就是把台灣人的熱情、善良與良心，熱臉貼向冷屁股。

他強調，國人對疫情上下一心，以最謹慎樂觀、小心翼翼的態度，共同努力面對，「但是有任何不實報導，我們請相關部會一定要予以反駁，並且對這些人士慢走不送」。

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