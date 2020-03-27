台灣政府送食物包圍！隔離的法國人PO「零食山」照　暖心狂讚：謝謝台灣

▲接受隔離（居家檢疫）的法國人被政府發放的台灣零食包圍了。（圖／翻攝自Communauté française à Taiwan臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部疾管署18日宣布要回溯追蹤，5日至14日入境台灣的歐洲民眾，必須配合進行居家檢疫14天。一名法國網友在臉書社團表示，他在台灣接受居家檢疫（隔離）期間，收到台灣政府送來的許多零食與飲料，讓他直呼「太棒了，謝謝台灣政府」，文章也立刻引發國外網友熱議。

網友23日臉書社團「台灣的法國人社區」表示，他日前在台灣接受14天居家檢疫期間，政府人員某日突然按了他的門鈴，他開門後發現是一大包的零食與飲品，讓他看了相當暖心，稱讚台灣的檢疫品質很好，「太可愛了，謝謝台灣政府。」

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▲原PO表示，「不管怎樣，我很感激我在這裡生活，這是一個非常棒的生活經歷。」（圖／翻攝自Communauté française à Taiwan臉書）

他也在下方留言處補充，雖然他不知道這一份包裹是誰發送的，因為對方按下門鈴後就迅速離開了，但還是非常謝謝，「不管怎樣，我很感激我在這裡生活，這是一個非常棒的生活經歷。」

其他外國網友看了文章後紛紛留言，「這個國家太美妙了，他們總是能讓我們驚喜」、「這個包裹是我在封鎖一周後，非常想要的生存工具」、「可樂果，竟然有我最喜歡的零食」、「台灣政府真的很棒。」