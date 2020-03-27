日本節目常見鯨魚肉！　過來人曝2口感：老實說蠻難吃的

▲網友分享鯨魚肉吃起來的口感。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

日本於2019年正式重啟商業捕鯨，有網友表示，他常在日本漫畫和節目中看到「鯨魚肉餅」這道菜，好奇過來人是否能提供相關資訊。貼文一出，不少人紛紛留言分享鯨魚的口感和味道，但普遍認為不算好吃。

有鄉民在PTT八卦版發文，他表示，在日本漫畫和節目中，時常可以看到「鯨魚肉餅」被提及，似乎是日本人的營養午餐中很常見的菜色，想知道有無相關八卦。

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貼文上線後，有品嘗過鯨魚肉的網友現身說法，表示「腥味重、肉質老」是鯨魚肉給他們的印象，「鯨魚肉很腥，要配麻油之類的吃，就算炸了腥味還是很明顯」、「以前去和歌山吃過，超級腥，不會想吃第二次」、「就是比較柴的牛肉，不算好吃」、「血味超重」、「老實說不好吃」。

▲日本重啟商業捕鯨首日，於北海道捕獲小鬚鯨。（圖／路透）

事實上，國際捕鯨委員會（IWC）於1982年禁止商業捕鯨，日本雖於1988年宣布停止捕鯨行為，不過卻是以科學名義展開「捕鯨研究」，引發反捕鯨國反彈。

2018年，因為IWC反對重啟商業捕鯨，日本對此宣布退出委員會，並於2019年7月正式恢復商業捕鯨。時隔31年恢復商業捕鯨後，日本捕鯨船隨即在北海道捕獲一頭9.7公尺的小鬚鯨，且為了紀念收穫，還與當地小學合作，安排了45名小學生來到港口，參觀鯨魚被宰殺的過程。

據了解，鯨魚肉自古以來就是日本人重要的食物來源之一，儘管現今日人對鯨魚的需求量減少了，捕鯨對他們來說仍是「維護傳統」的一種展現。另外，除了日本，目前還有維持捕鯨習慣的國家包含挪威、冰島及法羅群島等。

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