日本入境管制出包！時差算錯…美國入境僅接受「一般疫檢」　92人成漏洞

▲疫檢官在日本成田機場實施入境管制。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本政府26日起對從美國入境人士強化管制措施，籲請在指定場所待命14天及避免搭乘大眾交通工具。不過，首日上路就因為時差計算出錯而發生疏漏，一架從美國芝加哥飛抵日本成田機場的全日空航班，機上搭載76名旅客及16名機組員，只接受一般檢疫就直接入境。

根據《中央社》報導，日本政府上週宣布，針對包括幾乎歐洲全域等全球38國家入境人士（含日本人），實施籲請入境後在指定場所待命2週等措施，而這項措施從26日起到4月底擴及從美國入境人士。

不過，日本新聞網（NNN）報導，日本政府厚生勞動省昨天上路的擴大管制措施，卻發生從美國入境的逾90人檢疫疏漏。26日下午一架從美國芝加哥飛抵日本成田機場的全日空航班，機上搭載76名旅客及16名機組員，只接受一般檢疫就直接入境。

檢疫疏漏原因是時差計算出錯，成田機場檢疫所將針對搭機名單，重新籲請這些人在自宅或旅館等地待命14天，並避免搭乘大眾交通工具。

日本「讀賣新聞」報導，這項措施是針對日本時間26日零時後起飛航班乘客作為對象。厚生勞動省等單位表示，因為成田機場檢疫所檢疫官在計算時差時出錯，雖然檢疫時有對機上乘客及機組員測量體溫，但沒有籲請待命14天、避免搭乘大眾交通工具，及發給健康調查問卷。

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