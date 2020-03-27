京都大學念4年！男大生「肥宅→花美男」　網驚：根本是轉世

▲京都大學男大生4年的驚人變化。（圖／翻攝自twitter／谷口柊弥）
實習記者周依儒／綜合報導
有句話說「胖子都是潛力股」！日本京都大學一位學霸，日前在網路上分享他4年前剛入學和現在的畢業照對比圖，變化之大驚呆一大票網友，「用腦真的會消耗脂肪啊」、「念法律系的都會魔法」？
畢業於全球百大的京都大學谷口柊彌「@Shu8__603」於24日PO上一組對比照，一張是他剛考進京大法律系時，外表完全就是一個普通到不行的肥宅，臉型、體型都很圓潤，且還帶著書呆子眼鏡，走在路上回頭率根本是0。
4年後他站在同一個地方拍照，但照片中的人卻從普男搖身一變成花美男，不但整個人瘦身成功也畫了淡妝，頭髮乾淨俐落梳著現今最潮的髮型，身上穿著合身的名牌西裝套裝，甚至還戴了耳環做裝飾。谷口柊彌PO出照片時也不忘自嘲，「把人性和脂肪當作代價，換來學歷和法律知識」。
京都大学法学部を卒業しました！— 谷口柊弥 (@Shu8__603) March 24, 2020
人間性と脂肪を失った代わりに、そこそこの学歴と大量の法律知識、最高の推し谷口めぐさんとの思い出を手に入れられた4年間でした！！！ pic.twitter.com/K5nnhGV0zL
貼文一發許多網友也震驚表示「確定是同一個人？」、「用腦竟然會消耗成這樣」、「根本不是整形，是轉世」。不過也有許多眼尖網友指出，「同一個背景，4年後卻整個歪掉？」更大酸「這4年應該是學修圖吧」。谷口柊彌在隨後也po出許多日常生活照來反擊。
愛していたんだっけ？— 谷口柊弥 (@Shu8__603) April 14, 2019
今じゃもうよく覚えていないないけど
今もあんときのことばっか
思い出しちゃうの馬鹿だよね pic.twitter.com/s3jFXougYf