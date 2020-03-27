安倍晉三：東京封城將重創日本經濟！　日媒解析封城可能性：2選項是關鍵

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透社）

文／中央社東京27日綜合外電報導

日本東京都知事小池百合子日前拋出「東京封城」，日本首相安倍晉三認為封城將對經濟帶來更進一步重大影響。日媒分析，法律上難以做到封城，只能靠政府籲請及民眾配合達成。

日本放送協會（NHK）報導，由於東京都內確診病例快速增加，安倍今天在參議院預算委員會備詢時說，假設真的造成封城的情況，將對日本經濟帶來更進一步重大影響，他和小池有相同的危機感，接下來將跟包括東京都在內的各地方政府進行更加密切的合作，團結一致因應疫情。

日本經濟再生擔當大臣西村康稔說，現階段還不到公布「緊急事態宣言」的地步，假設病例數增加，特別是無法追蹤感染途徑也增加時，會聽取專家意見做出適當判斷。

美國網路媒體BuzzFeed日文版報導，小池23日在記者會上首度提到「東京封城」，雖然衡諸全球已有國家實施封城，但日本在法律制度上有可能封城嗎？

小池在23日的記者會上說：「根據疫情未來發展，有可能出現不得不採取封鎖都市、也就是所謂的封城等強力作為。」

▲日本東京都知事小池百合子。（圖／路透）

東京都25日單日新增41例後，小池再度舉行記者會強調，「如果全無作為，將招致封城結果」，呼籲東京都民眾週末避免外出等。

但「封城」的定義究竟是什麼？日本內閣官房長官菅義偉26日在記者會上引用專家會議建議說，「就是一種採取在幾週時間內封鎖都市、強制禁止民眾外出，及要求販售生活必需品以外店家暫停營業的措施」。

不過，封城其實根據每個國家的法律體系，而出現差異極大的因應方式。

例如法國與義大利，已實施附帶罰則限制移動的「衛生緊急事態法」及政府命令等法律制度，嚴格禁止民眾外出；西班牙也基於憲法公布「警戒事態宣言」，在全境限制民眾移動。

德國禁止3人以上的聚會，並設有罰則；英國雖然公布禁止3人以上的聚會及禁止外出命令，但因為法律制度未完備，讓英國警方在相應作為很傷腦筋。

美國則是因州而有不同，例如紐約州並沒有公布禁止外出命令，而是採取命令民眾在家工作的形式，不罰個人，而是罰企業。

那在日本又如何？小池25日在記者會被記者問到如何封城時並沒有明確回答，但26日晚間在電視節目上則說，「日本要封城在法律上有困難」、「為了不招致那樣的結果，希望大家配合防疫」。

報導指出，就像小池所說，日本要在現行法律制度下，採取附帶罰則限制人民移動及封鎖都市的強硬「封城」措施，是不可能的事。

這裡可以用2月27日安倍「籲請」全日本高中以下學校暫時停課為例，這種措施是安倍基於政治判斷做出的「籲請」，雖然並無法律強制力，但仍有高達99%學校配合停課。

日本如果真的要封城，大概只能像籲請停課一樣，由政府及首長出面「籲請」，並由民眾及業界配合「自肅」（自我克制）來達成。

日本政府日前公布「新型流感對策特別措施法」修法，讓首相取得面對2019冠狀病毒疫情公布「緊急事態宣言」的法源。

修法中規定都道府縣知事可以「籲請」民眾避免隨意外出，也可以「籲請」相關團體停辦活動或祭出使用限制等。

同法規定，如果這些團體或設施不回應政府「籲請」，在有特別必要的情況下可以把強度提升為「命令」限制或停止，這就是特別措施法在修法時被指對人民權利造成重大限制的理由，但同法並沒有明訂罰則。

日本內閣府新型流感等對策室負責人受訪時說，封城未在特別措施法的設想範圍內，所以無法據此封城。