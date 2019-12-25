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韓國瑜妻舅「吃毒品無罪」謠言源頭找到了！　調查局約談1人

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▲網友上傳影片表示李明哲說：「吃毒品無罪」 。（圖／記者地方中心翻攝）

▲網友上傳影片表示李明哲說：「吃毒品無罪」。（圖為資料照／記者地方中心翻攝）

記者劉昌松／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜妻舅李明哲日前一席「聽說吃毒品無罪」，引起相關單位重視，法務部長蔡清祥隔天就嚴正駁斥「不實謠言」，調查局溯源查出，這則謠言最早是陳姓民眾在臉書po文「中華民國完蛋了，民進黨已經通過了毒品防制條例了，校園內可以擁有50克的毒品，才被視為販毒」，25日，調查局將陳男約談到案說明。

23日起，網路上出現一段雲林縣議員李明哲站台助選致詞畫面「下星期三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的這個事情，所以這是非常非常嚴重，也希望我們的立法院有充分的力量跟充分的立委席次，來抵抗如此不公平、傷天害理的法案」。

法務部為此發布新聞澄清係屬假訊息，但網路仍然流傳「民進黨已經通過毒品條例了」及「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等訊息，調查局立案追查，發現相關訊息早於12月18日，由陳姓民眾在臉書張貼「中華民國完蛋了 民進黨已經通過了毒品防制條例了 校園內可以擁有50克的毒品，才被視為販毒」。

新北市調查處在25日以涉嫌違反公職人員選舉罷免法等罪嫌，約談陳到案說明後先請回，並重申法務部日前說明，本次修法是採取從重從嚴之處罰，處刑範圍從持有20公克以上降為5公克以上，持有未達5公克亦有行政罰責，網傳可以擁有50公克毒品的訊息，與事實完全不符。

調查局指出正值二合一選舉之際，將持續全力偵辦、遏阻惡意假訊息的散布，並呼籲民眾切勿未經查證任意轉傳訊息，以免誤觸法網。

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