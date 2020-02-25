道德與良善都回來了！193面「禮義廉恥」掛回雲林校園　李明哲：要內化

▲當初向雲林縣長建言提出掛回匾額的雲林縣議員李明哲回到母校安定國小，與學弟妹、校長洪孟真、家長會長吳志明、幼兒園長張惟淑一同揭牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2020是雲林教育的品德年，雲林縣長張麗善去年宣布全縣193所中小學自109學年度第二學期開學日將在校園掛回「禮義廉恥｣匾額，展現推動品德教育，今(25)日開學，當初向雲林縣長建言提出掛回匾額的雲林縣議員李明哲回到母校安定國小，與學弟妹、校長洪孟真、家長會長吳志明、幼兒園長張惟淑一同揭牌。

李明哲表示，去年向縣長提議，地方上家長與從事教育的教師討論到，禮義廉恥應該要回歸校園讓孩子時時來看見，小時候經常很能夠來背誦「禮義廉恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡」，有人認為這只是一種八股，但對我們而言他是一個行為準則、道德圭臬。

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李明哲說，從這裡面我們希望孩子能在每天經過牌匾的時候後能夠感受到禮義廉恥，能夠內化到心念，當然最重要是要從教育上面，從師長至校長應對於這樣的教育行為非常重要，所以在很多的歷史典故或者是從事教育人的行為準則中，給孩子做行為上的示範。

李明哲強調，我們希望以內化的行為來形塑自我管理，而不是從外部、司法或者是教鞭或是口頭訓誡來讓孩子約制，內化的行為是一種較成熟的行為發展模式，來到母校與學弟妹一同揭牌別具意義，也著福所有的學弟學妹們都能夠學業進步。

安定國小洪孟珍校長指出，基本上我們是把禮義廉恥融入在學校的品德教育的課程，其實近幾年都一直在推廣品德教育，每個禮拜都會有一節品德教育課程，我們也節合佛光山的三好校園，存好心說好話做好事，那我們希望孩子可以將品德將禮義廉恥落實於心中並且影響家人，讓整個社會更祥和。

雲林縣長張麗善表示，2020年是雲林推動教育品德元年，今在雲林縣193所中小學同步掛回「禮義廉恥｣匾額，不僅重拾「禮義廉恥｣為共同校訓，提振校園倫理道德精神，更透過教育扎根落實於日常生活中，讓「禮義廉恥｣為雲林甚至全國鄉親的普世價值。

▲安定國小洪孟珍校長指出，將禮義廉恥融入在學校的品德教育的課程，每週一節課程，並結合「存好心說好話做好事」，希望孩子將品德將禮義廉恥落實於心中。（圖／記者蔡佩旻攝）

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