雲林海量「一國兩制」布條！藍營控抹紅　綠營：就是我們掛的

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣立委選戰持續火熱，針對近日雲林大量出現「一國兩制」布條，國民黨雲林縣黨部與民進黨雲林縣黨部互槓，總統候選人韓國瑜妻舅、縣議員李明哲及縣議員王又民、廖偉晴帶隊6日前往民進黨雲林縣黨部門外抗議後，返回國民黨黨部召開記者會。民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示，這布條就是我們做的。

▲總統候選人韓國瑜妻舅、縣議員李明哲及縣議員王又民、廖偉晴帶隊6日前往民進黨雲林縣黨部門外抗議後，返回國民黨黨部召開記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣立委第一選區近日出現「投韓國瑜就是投一國兩制，投給張嘉郡就是投給韓國瑜」、「一國兩制→韓國瑜、張嘉郡」，並署名民主進步黨雲林縣黨部，對此，中國國民黨雲林縣黨部於6日上午，發動人、車由縣議員李明哲、王又民、廖偉晴帶隊前往民進黨雲林縣黨部門外抗議；一早9點民進黨縣黨部鐵門未開，其在說明訴求約20公分後隨即回國民黨雲林黨部召開記者會。

抗議過程中，李明哲表示，韓國瑜堅決反對一國兩制。並說，蔡英文總統曾宣示過「台灣民主不能被謠言假消息破壞」，但現在這種假消息布條在雲林、在台灣各處懸掛，破壞雲林、破壞台灣的民主。蔡英文總統說假消息傷害台灣的民主，結果民進黨都用假消息來抹黑、抹紅我們，請出來說清楚。

中國國民黨雲林縣黨部召開「民進黨假消息黑韓」記者會，主委許宇甄表示，國民黨已經表態不支持一國兩制，而韓國瑜亦一再重申「我們熱愛的國家是中華民國」，更在20年前的競選公報上反對一國兩制。在2019年的6月初選時，韓國瑜曾在雲林的造勢會場說台灣絕對不能實施一國兩制，而且除非OVER MY DEAD BODY，法院也認證韓不主張一國兩制。

李明哲說，30年前到現在，韓國瑜的主張從來沒有改變，一國兩制從來沒有被韓國瑜接受，卻看到民進黨不斷抹黑抹紅，呼籲蔡英文總統、民進黨不要亂扣帽子，我們堅決反對一國兩制。

▲國民黨雲林縣黨部召開「民進黨假消息黑韓」記者會，針對近日雲林大量出現「一國兩制」布條，指民進黨雲林縣黨部抹紅抹黑。（圖／記者蔡佩旻攝）

國民黨雲林縣黨部委任律師張捷安表示，我們已經遞狀提告，真的是民進黨雲林縣黨部所製作這上萬張布條懸掛，那在事實上涉案法條為「意圖使人不當選，違反總統、副總統選舉罷免法」。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示，並未推卸折任，並說，布條「本來就我們做的啊，上面都有署名」，這是有所本的東西，中午前會在雲林地檢署詳細說明，而黨部未開門係因今日有兩場大型造勢活動，所有工作人員都到現場幫忙，不在辦公室才會沒開門。

▲民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文表示，這布條就是我們做的。（圖／記者蔡佩旻攝）

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