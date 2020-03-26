黃珊珊籲中央授權徵志工、自製APP助調查　為里長查核居家檢疫工作減壓

▲柯文哲贈送市府防疫包給區長和里長聯誼會代表。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊26日受訪時向中央喊話，表示因為居家檢疫人數激增，已造成基層里長的龐大負擔，籲中央能開放授權給志工、鄰長，補足人力不足的問題，「我們其實不需要中央的協助，我只是希望讓我們開放這些資訊」。

市長柯文哲今天發放「防疫工具包」給全市里長，同時希望能降低因居家檢疫人數激增造成里長工作量上的負擔，黃珊珊表示，中央有一個津貼給里長、里幹事，但人力仍然不足，因此希望找更多的志工或開放給鄰長，這部分除了中央津貼外，另外來支援的志工台北市也會給專案津貼，會用市府本身的預算補足人力不足的地方。

▲北市府提供給里長的防疫工具包。（圖／記者陳家祥攝）

黃珊珊指出，關於里長、里幹事的津貼，中央的草案已經來了，「每一個檢疫的人口是給1000元津貼，其中800元給里長、里幹事、警察局外事人員，另外100市鄉鎮市公所或警察分局，直轄市政府警察局分另外100元」。

黃珊珊說，這部分中央確定後，里長跟里幹事就會有一些津貼。至於市府盼另外找地志工，這些人在中央補助範圍之外，所以台北市會自己來。

「我們其實不需要中央的協助，我只是希望讓我們開放這些資訊給鄰長知道，讓鄰長也可以打電話。」黃珊珊說，因為現在只有里長、里幹事可以打電話，這些資訊都是保密的，要找志工打電話需得到中央同意，「需要的是這個，我們不是需要中央協助，我需要他們同意我們」。

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

另外，黃珊珊還提到，目前都是透過電信業者在後台直接定位監控，但還是發生很多誤報情況，定位是一個問題，定位完之後居家檢疫的人其實有健康管理需要，為此資訊局做出一個APP，是包含定位、健康管理。

黃珊珊說，居家檢疫的人只要下載這個APP，然後每天回報體溫狀況，甚至還要拍一張自己的照片給里幹事證明，里幹事就不用一直盯著你在那裡在做什麼，是一個回報的機制。

黃珊珊說，這個APP已經成形了，這部分需要中央同意做資訊的介接，這個人是居家檢疫的人，要知道他在哪裡，這需要資訊的介接，要再跟中央協商，「市長希望用智慧的方法讓人力盡量減少，里幹事打電話跟他接受到相關資訊回傳，就可以完成所有監控工作」。