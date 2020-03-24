西班牙逾2300死…溜冰場「充當停屍間」！病患擠爆醫院躺地板狂咳

▲社群媒體上流傳大量病患湧入馬德里醫院的影片，畫面據信在Infanta Leonor醫院及Severo Ochoa de Leganes醫院拍攝。（圖／翻攝Twitter@MoniVelasquezV、Charrualeo41）

記者吳美依／綜合報導

西班牙累計超過3.5萬人確診新冠肺炎、2300多人死亡，衛生部23日通報462起死亡病例，創下最高紀錄。首都馬德里疫情最為嚴重，網路上流傳著大量病患躺在走廊地板上，等待看診同時爆出激烈咳嗽聲的畫面。此外，市政府也批准將Palacio del Hielo溜冰場改為臨時停屍間。

根據西班牙衛生部23日最新數據，過去24小時以內暴增462死，創下疫情爆發以來最高紀錄。健康預警和突發事件協調中心主任西門（Fernando Simón Soria）說，病例數自22日以來上升16％，「可能在本周達到高峰，接下來幾天非常關鍵」，但重症患者比例從15％小幅降至13％，雖然不多仍帶來希望。

《每日郵報》報導，馬德里的醫院湧入大量病患，候診區塑膠椅全被坐滿，許多人躺在走廊地板上等待檢查，背景不時爆出激烈咳嗽聲，影片在社群媒體上流傳。Severo Ochoa de Leganes醫院向《世界報》證實，收治容量已達極限，不再接收更多病患。勞工總工會代表加西亞（Javier Garcia）說，急診室擠進人數是平日的3倍，有些人等待超過30小時。

▲西班牙馬德里溜冰場Palacio de Hielo將改為臨時停屍間。（圖／翻攝Google Map）



另據《國家報》（El País）報導，馬德里Palacio del Hielo溜冰場將提供場地，充當臨時停屍間，提議已獲當局批准。衛生局提案草稿中提到，這裡擁有「保存遺體必要的低溫條件」，遺體將被放置在「大約2至3公分厚的聚合物材料（polymer materials）上」，棺材也必須謹慎標示，以利辨別死者身分。

市政府內部人士透露，正在等待相關官員核准；發言人則表示，仍不清楚何時開始運作。據了解，西班牙軍事應急部隊（EMU）將會負責運送遺體，目前仍在草擬規範，組織相關後勤工作。

馬德里市長馬丁尼茲─阿爾梅達（José Luis Martínez-Almeida）致信衛生部長伊利亞（Salvador Illa）表示，馬德里「每天超過150人死亡」，公立喪葬服務體系SFM的工作人員缺乏防護設備，在未收到緊急運送的口罩等物資以前，不再接收新冠肺炎病逝患者的遺體。

Así está el HOSPITAL INFANTA LEONOR de MADRID a causa de la propagacion del virus, pero ustedes tranquilos, sigan saliendo a correr a la rambla y a pasear por 18... pic.twitter.com/425C6I9NGT — EL CHANCHO VOLADOR (@Charrualeo41) March 22, 2020

Este video muestra el colapso de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés en España. Enfermos sentados en sillas con sus bombonas de oxígeno, unos al lado de otros; infectados por el coronavirus tumbados en camas en los pasillos; toses por doquier. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/7denFrSjMM — Mónica Velásquez (@MoniVelasquezV) March 24, 2020

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