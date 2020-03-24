逃出禁足令！旅客瘋湧「蘇格蘭」　議員批：別來這裡自我隔離

▲英國實施禁足令，蘇格蘭卻湧入大批人潮。圖為蘇格蘭高地的景致。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國23日起實施「禁足令」對抗新冠肺炎疫情，未料蘇格蘭卻出現大批人潮，許多外地民眾為了避免被關在家中，特地前往非都會地區。當地議員與居民紛紛呼籲離開，以免傳播病毒或對醫療體系帶來負擔。高地區（Highlands）議員福布斯（Kate Forbes）表示，「請不要把高地當成自我隔離的手段。」

根據CNN，英國23日晚間實施「禁足令」，要求民眾非必要不得外出，對抗新冠肺炎疫情，沒想到人口密度較低的蘇格蘭卻出現大批人潮，議員與居民紛紛呼籲外地民眾遠離，避免病毒感染，或對有限的醫療體系與資源造成負擔。

蘇格蘭財政大臣、高地國會議員福布斯在推特上表示，「如果你住在其他地方，請不要把高地當成自我隔離的手段。這裡的居民試圖遵循政府指導方針，但逃離都市、持續湧入的露營車和其他車潮似乎沒有幫助。」

蘇格蘭西部外海巴拉島（Barra）議員麥克尼爾（Angus MacNeil）在推特上分享卡斯爾貝（Castlebay）鎮公所大廳的相片，他表示，這裡雖然設置了基本的病床，但島上沒有呼吸器，也無法實施檢測，「這樣的島嶼可能會被（疫情）嚴重打擊。」

巴拉島和鄰近的瓦特賽島（Vatersay）在官方社群媒體上宣布關閉，「我們將會重新開放，並且會很開心看到大家，但與此同時，我們也在照顧我們的社區。」

蘇格蘭農村經濟內閣大臣愛溫（Fergus Ewing）憤怒呼籲非本地人離開，「這必須立刻停止……他們正在危害生命。不要旅行！」蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）已於22日宣布，當地郵輪將只用於必要的旅行。



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