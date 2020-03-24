川普稱「瘧疾藥」可望治療新冠肺炎　夫妻聽信自行服用…1死1命危！

▲美國總統川普認為，羥氯奎寧和阿奇黴素一起服用，可望治療新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普宣稱，抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」與抗生素「阿奇黴素」一起服用，有望治療新冠肺炎，但亞歷桑那州一對60多歲夫妻自行服用後，卻釀成1死1命危的悲劇。鳳凰城班納健康醫院（Banner Health Hospital）表示，這種藥物不該被用來治療或預防新冠病毒。

《路透社》報導，亞利桑那州一對60多歲夫妻自行服用磷酸氯喹（Chloroquine phosphate），立刻感覺不適，最後丈夫身亡、妻子情況危急仍在搶救。據悉，2人服用的是魚缸清潔添加藥劑，與川普所指的抗瘧疾藥物具有相同活性成分，但班納健康醫院23日表示，這種藥物「不該被用來治療或預防這種（新冠）病毒。」

▲美國總統川普聲稱羥氯喹可望治療新冠肺炎。圖為含有羥氯喹的藥物。（示意圖／達志影像／美聯社）

川普21日在推特上談及疫情時提到，「羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）和阿奇黴素（Azithromycin）一起服用，有機會成為醫學史上最偉大的改變遊戲規則者之一。」

班納毒物與藥物資訊中心的醫學主任布魯克斯（Daniel Brooks）表示，「有鑑於新冠肺炎的不確定性，我們理解大家試圖尋找新方法，預防或治療這種病毒，但自行服藥不是好方法。」他呼籲，醫學界不要對未住院患者開立此種藥方。

新冠肺炎尚未出現經過批准的疫苗或治療方法，全球各地科學家正在研究、嘗試試驗性療法，大多數患者目前只能接受支持性治療。美國傳染疾病權威弗契（Anthony Fauci）也對抗瘧疾藥物的效果表示懷疑，他認為，仍必須經過試驗才能確認其安全性及有效性。

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