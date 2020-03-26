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陸委會：滯湖北台人不能個別搭機　「小明」回台以指揮中心為準

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▲武漢台商專機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商搭華航包機返台，台商穿藍色隔離衣排隊檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

滯留湖北台灣民眾將透過台北—上海定期航班，採「類包機」形式返台，陸委會副主委陳明祺26日下午說明，過程中不涉及兩岸協商，對於所謂的「小明的故事」、持居留證者能否搭上述班機回台，仍以指揮中心的入境管制為準，也會視情況協調是否增加班機。

陳明祺表示，對於台灣民眾在從湖北移動到上海過程中，遇到的困難，海基會會透過各地熱情的台商，或台商協會提供協助。惟記者提問，若近日上海入境管制改變，影響民眾登機，陳明祺坦言，「這我們好像也很困難」，因為大陸各城市解封與否、入境管制變更，以當地為主。

▲▼3月26日陸委會例行記者會，副主委陳明祺。（圖／記者陳政錄攝）

▲3月26日陸委會例行記者會，副主委陳明祺。（圖／記者陳政錄攝）

陳明祺繼續說，下午的指揮中心記者會上也有說明，可登記搭乘此次29、30日上海返台的華航班機民眾，以內政部移民署名單註記者為主，就他了解，目前共有約1000多人被註記相關旅遊史。

他解釋，有註記湖北旅遊史的民眾，「他不會有個別搭機的情況，因為在訂票、登機時會遇到困難」，這主要是為了讓台灣民眾有更好的防疫，做出的通盤考量。

至於武漢市由於預定4月8日才解封，有媒體提問這些人能否搭機返台，陳明祺說，在沒有解封的情況下，「他們抵達上海會有困難」，所以不會發生上述情況。至於武漢解封後是否會對滯留民眾解除註記，他說，基於防疫考量，「我想我們還是會遵循原本做法，除非指揮中心有另外的指示。」

陳明祺說，我方登機前往上海協處的檢疫、醫護人員，將在台灣可控制的範圍內，把防疫相關措施做好。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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