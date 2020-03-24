義大利72歲牧師「讓出呼吸器」犧牲病逝　近5千醫護中鏢、24醫師殉職

▲義大利72歲牧師貝拉德利（Giuseppe Berardelli）感染新冠肺炎病逝。（圖／翻攝Twitter@JamesMartinSJ）



記者吳美依／綜合報導

義大利是新冠肺炎疫情最為嚴重的歐洲國家。北部貝加莫省的72歲牧師貝拉德利（Giuseppe Berardelli）確診，卻犧牲自己、將呼吸器讓給另一名年輕病患，最後不幸去世。此外，全國大約4,824名醫護人員染疫，24名醫師病逝，其中也包括已經退休，卻決定返回前線抗疫的醫師。

根據新聞網站Araberara，72歲牧師貝拉德利來自義北貝加莫省（Bergamo）的卡斯尼戈（Casnigo）地區，他確診感染新冠肺炎以後，獲贈教區居民集資購買的呼吸器，卻決定把儀器讓給另一名年輕病患，最後不治病逝。

梵諦岡傳播部顧問、耶穌會雜誌《美國》自由編輯馬丁（James Martin）也將此事發布在推特上。他形容貝拉德利是一名「慈善的殉道者」，「那些受到新冠肺炎影響的人與其照顧者，為我們祈禱！」

▲義大利是新冠肺炎疫情最為嚴重的歐洲國家。（圖／路透）



另據《安莎通訊社》（ANSA）報導，義大利全國醫師聯合會（FNOMCEO）於23日表示，全國染疫死亡的醫師人數已攀升至24。最新2人分別是貝加莫省的法醫盧波（Rosario Lupo）以及倫巴底布雷西亞（Brescia）地區的退休家庭醫師法索利（Giuseppe Fasoli）。

聯合會主席阿涅利（Filippo Agnelli）表示，針對所有前線公衛醫護人員進行新冠肺炎「地毯式檢測」是當務之急，雖然相關單位曾發布類似指示，但在「絕大多數地區」沒有被重視、尊重，「醫師們持續死亡，這個情況令人無法接受。」

義大利累計超過6.3萬起新冠肺炎病例，倫巴底是疫情最嚴重的地區，艾米利亞─羅曼尼亞（Emilia-Romagna）次之。高等衛生研究院（ISS）指出，目前大約4,824名公衛醫護人員確診。此外，全境6000多人染疫去世，死亡病例數已經超越中國。

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