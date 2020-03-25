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馬德里冰宮改作停屍間　60歲以上重症者不准進加護病房

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▲數名員警周一駐守在馬德里馬德里冰宮外面。該座冰宮已被政府徵用作停屍間。(圖／路透)

▲數名員警周一駐守在馬德里馬德里冰宮外面。該座冰宮已被政府徵用作停屍間。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

西班牙新冠j肺炎疫情有惡化趨勢，死亡人數節節攀升，火葬場已來不及焚燒屍體，停屍間爆滿。據西班牙「第5頻道」電視台周一(24日)報導，馬德里市長已下令徵用馬德里冰宮(國際奧林匹克冰球場)作為停屍間，第一批屍體已進入冰球場等待火化。

報導指出，冰宮面積很大，容納上千具屍體應該沒有問題。這是沒有辦法中的辦法，政時府和市民只能忍痛接受。巴塞隆納政府亦已下令停辦5月前的所有國際展覽會，徵用展覽會會場地改為「方艙醫院」，預計一周內完成。

西班牙《20分鐘報》報導，為了將有限資源留給年輕的、「對社會有貢獻」的病人使用，西班牙醫生接獲命令：60歲以上的重症病人原則上不能送進加護病房。由於醫院騰不出人手及時處理病人，網路照片和影片顯示，西班牙醫院內不少病人橫七豎八躺在走廊，當中有些甚至已經死亡。

高齡人士成為這次疫情的最大受害者，療養院情況也很不樂觀，軍隊己奉命前往療養院坞幫助病患。

荷蘭媒體BNO最新消息，過去的24小時內，西班牙新增新冠肺炎確診病例將近7000例、新增死亡病例680例。截至目前，西班牙累計確診病例42058例、死亡2991例。

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