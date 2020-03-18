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「封城記」前一刻　成千上萬巴黎人大出逃到鄉下避難！

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▲法國政府宣布「封城」15天。圖為巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。(圖／達志影像／美聯社）

法國政府宣布「封城」15天。圖為巴黎艾菲爾鐵塔前一片空蕩蕩，恍如鬼域。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

這絕對不是「最好的時代」。但是不是「最壞的時代」 目前還很難說。

為遏止新冠肺炎疫情蔓延，法國政府布從3月17日(周二)中午起進入「封城」狀態，約10萬名員警會在街道上巡查。但在法令生效前數個小時，成千上萬的法國人在驚慌失措中逃往郊區或鄉下暫住，城市根本上已是在唱「空城計」。

外媒報導，法國總統馬克宏在電視演說中呼籲法國人「盡最大限度」減少外出、避免跟外界接觸，時間期限為17日中午起至少15天。

內政部一項政府法令要求：自17日中午起，居民外出必須出示證明外出行的必要性，違者將面臨38至135歐元(約1254至4455新台幣）罰款。

上述措施引發首都巴黎大批市民當天稍早時的「出逃潮」。當地媒體報導，不少人開著滿載食品、日用品的車子，成群結隊的前往鄉下地區， 導致主幹道上交通大打結。一名市民達拉岡(Justine Daragon)要前往諾曼第跟親戚在一起。他抱怨政府的上述措施「對巴黎人缺乏公民關懷」。

另一名市民波納澤爾(Marie Bournazel)當時正乘搭火車前往她母親居住的波爾多。她說：「夫妻兩人被限制在24平方公尺內，不能親近大自然，甚至不能去公園，這是不可能的。」 她又說：「我們帶了很多行李，預計會在那裡待兩三個星期，也許會更久。」

這些人的「大出逃」招致不少網友批評。一些網友在社群媒體上 抨擊說：「這種行為非常自私，是引爆疫情的定時炸彈。」

法國衛生部長魏蘭(Olivier Veran)表示，不會阻止人們離開，但希望大家保持理性，無論住在哪裡，都應該盡量「宅在家」。

法國交通部表示，將減少火車行駛次數防止上述「出逃」行為，在法國各地散播病毒。最新資料顯示，法國累計新冠肺炎確診病例6633例，死亡148例。

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