美國確診破4萬淪全球第三慘！蘇益仁揭三大原因

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

美國新冠肺炎確診人數破4萬，成為全球疫情第三嚴重國家。對此，前衛生署疾管局長蘇益仁24日在政論節目《新台灣加油》中分析三大原因，一、美國總統川普判斷失誤；二、醫療體系脆弱；三、美國是民主社會，要像中國大陸一樣封城，在實施上有困難。

蘇益仁表示，在這一波新冠肺炎疫情裡，除了大陸武漢的疫情備受關注外，另外他一直關注的對象就是美國，美國擁有全球防疫的能量、專家最強，美國像一隻防疫的航空母艦，所有世界衛生組織的專家都是美國去的，美國主導全球的防疫，連台灣在SARS的時候都是美國的專家指導，後來整個防疫體系建議也都仿著美國。

蘇益仁指出，美國有很豐富的資源跟人才的部分，但這次令人意外的是美國陷入非常的慘的境界，美國在過去的防疫都是決戰境外，不管戰爭也好，防疫也好，不會讓疫情發生在本土，美國在全球疫情的時候，是全部他們CDC（美國疾病控制與預防中心）的防疫意識是全球在跑的，這部分是在保護美國。

蘇益仁認為，美國過去在本土的防疫經驗是相當缺乏的，因為都是在全球防疫，決戰境外，美國的醫療體系是非常脆弱的，美國貧窮的、沒有保險的人民大概10至20％，要開一顆藥都要去診所，一到診所的時候，要收很貴的價格，美國的話指能夠在防疫一直所使用的就是疫苗。

蘇益仁提到，美國總統對所有防疫的，都是強調給疫苗，這是一個最重要的國家策略，所有藥物一定要在醫療體系去開這個處方，那就非常貴，連流感的時候，克流感都不能用，一定要住院的時候才可以用克流感，根本在治療上面是不符合邏輯的，學理上面不符合。

蘇益仁提及，流感發生時，像台灣馬上到門診、到醫院，疫情馬上可以控制，「美國是沒有辦法」。主持人問到若確認是流感，是否可以馬上給病人服用克流感？蘇益仁說「他們沒有辦法，因為這個太貴了」。主持人聽完直呼「真的，台灣真的很幸福」。

蘇益仁說道，一部分的人民，尤其是中下層的，尤其是10％、20％的，「我想那是非常困難的局面」，如果疫情發生在紐約，恐怕是因為另外的因素，紐約人口很密集，這部分是一個因素，但如果發生在比較經濟比較不好、或者是一般的人民，「我想那個人民會非常困難」。

蘇益仁指出，原先美國還檢驗試劑，一個檢驗試劑也一定要到醫院去看，醫師開的檢驗試劑才可以，「要3000塊美金」，一般人沒辦法檢驗，後來才改採3M，要大量去製造檢驗試劑的原因，來供一般民眾使用。

蘇益仁提到，川普起初認為這次疫情像流感一樣，並沒有太在意，即使美國疾病管制署的專家已經提出警告，川普還說疾病管制專家過度渲染疫情，這部分就可以看到政治人物沒尊重防疫專家的後果，這是判斷失誤；其次是醫療體系的問題。

蘇益仁再指，美國是民主社會，要像大陸那樣實施封城，限制各個人民的一些基本權利，恐怕有困難，美國跟中國對疫情控制的方法，會變成全世界研究疫情控制，兩個非常重要的對比。