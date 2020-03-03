案34、24「同院治療」疑有3處感染源！蘇益仁：天啊…院內感染恐擴大

▲急診室醫護人員使用紅外線熱感應。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎確診案例中的案34北部退休婦，和無出國史的案24住同間醫院，截至目前感染源仍不清，外界質疑兩者關聯？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，應沒交互感染機會。不過，該說法卻讓前疾管局長蘇益仁直呼「天啊」反問，若都是獨立案件難道比較好？憂院內感染恐擴大，指揮中心對感控規則根本不了解。

北部退休婦引發院內感染，至今有3名護理人員、1名清潔人員確診。對於清潔人員感染源是否釐清？是不是早就爆發院內感染？指揮中心指揮官陳時中說，如果該名清潔員是感染源，「院內感染早就爆發了」，指揮中心會持續做調查，釐清感染源。張上淳說明，案34、案24都是由急診收治住院，但到急診的時間點不同，其中一人住院時，另一人已住到加護病房，且照顧單位也完全沒重疊。

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▲張上淳說案34、案24照顧單位完全沒重疊。（圖／記者李毓康攝）



蘇益仁向《ETtoday新聞雲》表示憂心，指揮中心說兩者沒連結和關係，案24的急診室也關掉了，但這樣釐清樓層也沒有去面對問題，案24、34中間有5天重疊，現在讓24變成獨立事件與感染源不明案例，已有風險。蘇益仁接著反問，案34和清潔工的病房也各在不同地方，若真的是3個獨立案件比較好？並說明，因為這樣代表醫院至少「有3個地方有感染」，案例恐怕就會愈來愈多。沒有關聯，站在防疫和公共衛生定義，最怕最後變的很難掌握，且也變成社區感染風險之一。

提到案35清潔工，蘇益仁說，到底案是34傳給35？還是35傳給34？誰都沒有想到，假設是清潔工傳染給案34，那一定是有病人傳給清潔工，一直以來最怕清潔工和看護工出現病例，如此一來，代表院內已有感染。清潔工照理不可能自己跑出一個病毒來，若是感染源，一定是被病人跟醫護傳染。

▲全台確診關係圖。（圖／曾梓倩製）



蘇益仁說，「看了指揮中心回應，天啊，都沒有去好好了解感控的規則，以為這樣就把事情解決，會衍生更大的問題。」蘇益仁建議，現在最低限度的感控，是要將急診室跟案34病房好好做處理，如果再過2星期都沒有繼續傳下去，那院內感染才不是個問題。