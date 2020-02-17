「不能排除社區感染」！抗煞專家建議：提國安級對策

▲新冠肺炎疫情不斷傳出，抗煞專家呼籲應提出「國安層級」的對策。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

台灣16日出現第19、20例新冠肺炎（COVID-19）確診個案，且2人是兄弟關係，引發是否已出現社區感染的爭議。對此，抗煞英雄蘇益仁17日指出，首要之急並非調查是否存在社區感染，而是做好與新冠肺炎長期共處的準備，繼續防堵疫情，會影響到台灣的政治、經濟、醫療體系等各層面。

抗煞英雄、前疾管局長蘇益仁17日接受聯訪時指出，從現在的情況來看，他似乎看見了SARS初期的氛圍，當時國內創下「零死亡、零輸出、零社區感染」的紀錄，令政府感到相當自豪，也進而導致外界不太重視疫情，沒想到和平醫院突然傳出確診個案，隨後宣告封院。

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▲蘇益仁提到，目前可以將新冠肺炎疫情定調成「疑似社區感染」。（示意圖／記者周宸亘攝）

蘇益仁提到，以現在的情況來看，目前可以定調成「疑似社區感染」，但也不能排除社區感染的可能性，從國際疫情趨勢、兩岸交流頻繁的狀況來看，當局不應該拘泥於1、2個個案確診，而是要普及知識，呼籲國人對新冠肺炎有相當認知，進而改變生活習慣，「你怎麼可能期待在這樣情形下，台灣沒有社區感染呢？」

至於該如何做？蘇益仁建議，中央可以直接進行「防治社區感染」的防疫措施，後續如何進行防控，才是最重要的。

他提及，從新冠肺炎爆發至今，政府已經防堵將近2個月，如果再繼續發展下去，會影響到台灣的政治、經濟、醫療等各層面，如果到了那個時候，就不是防疫專業能夠解決的事情，中央可以開始布局「國安層級」的對策了。

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