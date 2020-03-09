五月前是關鍵！　專家：台灣防疫遇「2大考驗」...美疫情走向將影響世界

▲專家曝台灣疫情到五月還有兩大考驗。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／採訪報導

台灣目前新冠肺炎（COVID-19）確診案例有45例，15人已出院。前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁指出，雖然中國宣稱疫情已控制住，但新冠肺炎已蔓延至世界各地。他指出「現在到五月很關鍵」，表示台灣將面臨兩大外部考驗，即使狀況穩定仍不能鬆懈，防疫動作需繼續維持下去。

蘇益仁指出，現在到五月可說相當關鍵。由於這個病毒太狡猾、複雜，從中國爆發，傳到韓國、伊朗、義大利，疫情皆相當嚴重。第一階段的中國自爆發，花了兩、三個月才控制下來，第二階段的南韓、伊朗、義大利也花了兩到三個月穩定疫情，因此三四月是值得觀察、也相當重要的時期。問到第三階段會在哪、何時發生，蘇益仁則說「目前無從得知」。

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「台灣在第一階段的防疫做得相當好。」蘇益仁表示，還有兩大外部考驗等待台灣。一是中國部份，中國解禁封城後，面對台商回台，相關措施如何規劃；二是疫情從中國蔓延至全球，防疫戰線該怎麼拉大、拉長，抵擋多國的威脅，也是台灣將面臨的考驗。同時，他強調即使中國、全球疫情都控制下來，台灣還是不能鬆懈，防疫也要繼續做下去。

▲即使中國、全球疫情都控制下來，台灣仍不能鬆懈。（圖／路透社）

除了上述兩大考驗，美國疫情走向也是一個觀察點。蘇益仁說，美國防疫大都採取「決戰境外」的方式，雖然防疫專家多、資源豐富，若疫情發生在境內，可能不像台灣應變能力那麼強；此外，美國醫療體系昂貴，光檢驗試劑就要3000美金，而台灣檢驗試劑都由政府補助，所以當美國的疫情擴大就相當危險了，可說是全球危機。

蘇益仁進一步指出，中國做法較為專制，可以封院、封城、封家，限制部份人民的自由，有助於防止疫情擴大，但歐美地區無法這樣做，因此更考驗歐美國家的防疫能力。他說，台灣一、兩周前只要面對中國，到現在需面對全亞洲，之後跑到義大利、伊朗，還要同時觀察美國走向，未來兩個月是逃不掉的，可說相當關鍵。