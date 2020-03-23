宜蘭五結鄉清明尚環保便民　提供700份環保金紙與簡易祭掃工具

▲宜蘭五結鄉清明環保便民，提供700份環保金紙與簡易祭掃工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

4月4日將是民眾攜家帶眷清明節祭祖高峰期，預計將有4千至5千人湧向宜蘭五結鄉4處公墓祭祀追思祖先，鄉公所配合民眾祭祖墓區道路通行需求，已先行僱工清除公墓雜草，另為宣傳環保祭祀之減碳理念，響應宜蘭縣政府環保局「低碳城市」政策，率先創新提供700份環保金紙，希能移風易俗鼓勵鄉親，並換取掃墓民眾的紙錢、鞭炮，讓五結鄉清明節尚環保。

隨著新冠肺炎疫情的不斷升溫，五結鄉長沈德茂十分重視所有返鄉祭祖鄉親的身體健康，公所為做好服務並避免民眾掃墓對疫情傳播的疑慮，除於6個服務台提供75%酒精供掃墓民眾消毒外，也提醒民眾自備口罩保護個人健康，另公所除了委請防火宣導隊加強墓區用火安全外，亦製作了「清民祭祖、小心火燭」的宣傳品來提醒鄉親共同注意，五結鄉清明尚安全。

此外，公所還將在清明節期間免費向前來祭祀祖先的民眾提供簡易祭掃工具（礦泉水、手套、鐮刀、掃把、水桶等），並透過年輕學子一起擔任清明節便民服務的志工，鼓勵學子在擔任志工的期間，可以用感恩行動來向已故先人傳遞追思之情，緬懷先祖，祭祀祖先同時，也應該共同愛護家園，除此之外，沈德茂還特別將公墓公園化及新建納骨堂等公墓更新政策，納入未來施政目標逐步推動，讓五結清明尚感心。

沈德茂呼籲鄉親，清明節的內涵在於「慎終追遠、緬懷祖先」，環保低碳祭掃是大勢所趨。傳統的紙錢和鞭炮應逐步創新改革，所以建議採用環保金紙的祭掃方式。

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