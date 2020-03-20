男散布羅東某銀行員確診假訊息　宜蘭警3小時火速逮人送辦

▲▼吳姓男子散佈羅東某銀行員確診假訊息，將處3年以下刑期或併科3百萬元以下罰金。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

吳姓男子在通訊網路LINE某282人群組「00社區」公開貼文：「羅東00銀行有一行員出國回來感染肺炎，故整批行員隔離，最近有去過00銀行的師兄師姐，請暫時不要出來練拳，謝謝」，羅東警分局經向00羅東分行查證，確定為假訊息，3小時火速逮人，並依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」嚴辦。

羅東分局表示，隨著武漢肺炎疫情持續升溫，國內確診人數增加，為確保民眾接收相關訊息正確性，積極查緝假訊息案件，19日獲知吳姓男子在通訊網路LINE某282人群組「00社區」公開貼文：「羅東00銀行有一行員出國回來感染肺炎，故整批行員隔離，最近有去過00銀行的師兄師姐，請暫時不要出來練拳，謝謝」，

此一假訊息造成各銀行行員、客戶及社區居民的恐慌，除嚴重影響金融秩序外，連帶造成附近社區超商民生物資的搶購，經向台新銀行羅東分行經理查證，確定該則貼文為假訊息，立即與刑警大隊成立專案小組，並報請宜蘭地方檢察署指揮偵辦，於3小時內通知貼文者吳姓男子到案，及時遏止假訊息傳播。

羅東分局指出，民眾透過網路、手機散播假疫情資訊、足生損害於公眾或他人者，恐違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。

羅東分局呼籲民眾，接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，亦可用手機加入疾管署官方LINE「疾管家」（@taiwancdc）即時獲得防疫資訊。

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