男路倒宜蘭大學旁　報案學生獲知對方「體溫38.8℃」…倒退三步

▲▼66歲楊姓老翁路倒宜大行道樹下，高燒38.8度時是讓好心報警學生與趕來的警消曾嚇一大跳倒退三步。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠肺炎疫情往上攀升，人人防疫如臨大敵，19日傍晚，宜蘭大學側門路邊，突有一66歲楊姓老翁路倒行道樹下，好心學生沒想那麼見狀上前關心，並緊急幫忙叫救護車，警消趕到時，一量老翁是38.8度高燒，讓學生與警消當下嚇一跳，但仍舊是火速將老翁急送陽大附醫就治，所幸老翁檢測過後雖然感染指數高，但沒有新冠陽性。

19日下午5時30分許，66歲楊姓老翁提著公事包，走到宜蘭大學農神路側門一行道樹下時，身體突然不適，先是斜靠著行道樹，但體力不支後，路倒行道樹下。

好心學生下課經過時，發現有人路倒，上前關心問要不要緊？並隨後幫忙叫救護車，警消趕到時，一量老翁體溫，是38.8度高燒，學生與警消是嚇一大跳倒退三步，警消如臨大敵的趕忙將老翁送陽大附醫就治。

好心學生表示，當下是看到老翁昏倒樹下，為救人是沒有想那麼多，獲知老翁高燒後，是先去洗手並戴口罩。

陽大附醫經初篩老翁，老翁感染指數高，但沒有新冠陽性，因老翁堅持出院，院方在在老翁簽切結書後讓老翁出院。

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