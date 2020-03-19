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男搭葛瑪蘭搭訕服務員　自稱「日本回台」嚇壞乘客…下車就送辦

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▲游姓男子19日搭葛瑪蘭客運，竟謊稱剛從日本回台，嚇壞乘客後他被法辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲游姓男子19日搭葛瑪蘭客運，竟謊稱剛從日本回台，嚇壞乘客後他被法辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市一名游姓男子於19日上午，搭乘葛瑪蘭客運前往台北，在車上客運服務員幫他繫安全帶時，他向服務員表示18日剛從日本回來，在飛機上空服員也是這樣幫忙繫安全帶等語，嚇壞乘客與服務員，葛瑪蘭客運緊急通報警方，並進行全車消毒，游男涉嫌觸犯《社維法》妨害安寧秩序，被移送偵辦。

宜蘭分局延平所19日獲報有人疫區返台趴趴走，隨即派員趕赴葛瑪蘭客運查證，經查乘客的游姓男子，並非居家隔離或檢疫民眾，同時查詢出入境系統資料，游男也未有出入境紀錄，亦非居家隔離檢疫名單內人員，但因日本自19日起旅遊疫情始提升為第三級，惟應自主健康管理14天，也不應搭乘大眾運輸工具，游男謊稱自日本返台，行為已致生公眾安全，造成不必要之恐慌，因涉嫌觸犯社維法妨害安寧秩序，現場由警方將游男帶回依法偵辦。

警方呼籲防疫期間，民眾勿謊稱或散布不實訊息，致生公眾恐慌 ，另如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

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