香港名店澳洲牛奶公司「26日起停業3周」　食客急捧場：會好想念阿！

▲香港澳洲牛奶公司暫停營業3周。（圖／香港01授權提供，下同）

圖文／香港01

近日新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案上升，位於佐敦的澳洲牛奶公司宣佈，為保障食客及員工安全，本周四（26日）起停業22日，至4月16日重開。有食客對停業安排感到可惜，但理解茶餐廳的做法是為了保障市民安全。

新冠疫情肆虐下，市民減少外出及聚集，希望減低傳染風險，不少店舖亦選擇停業。本港著名茶餐廳澳洲牛奶公司亦宣佈，為減低人傳人風險及食客、職員安全，將於本周四起，暫停營業至4月16日。現場所見，澳牛在收銀機前方貼上告示，告之食客停業安排，職員亦全部戴上口罩工作。

▲有年輕食客表示並不知道澳牛停業安排。

楊女士對澳牛突然停業三星期感到可惜，因在疫情肆虐下，未來有機會延長停業日子，「會好懷念個味道」，她指理解茶餐廳的做法是為了市民安全，「知道他們會停，今日經過就突然來吃」。楊女士形容，餐廳內食客與食客也自動保持距離，不會坐得太近。

兩名大學生食客Shinny及Cloudy則表示，早前並不知道澳牛將會停業，認為疫情下導致很多食肆生意大受影響，需要暫停營業止血。他們認為澳牛停業對抗疫有幫助，「可能他們希望令更多人留在家中吃飯，避免聚會增加傳染風險」。

▲澳牛內的職員均戴上口罩工作。

「澳牛」一直以「快、靚、正」作招徠，食客落單後，食物能「光速」上枱，曾被指點餐慢的人不適合到「澳牛」用餐。「趕客」體驗卻大受食客追捧，茶餐廳外幾乎每日均有人龍排隊，以往即使飲食業不景氣，對「澳牛」亦沒有太大影響。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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