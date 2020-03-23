立陶宛留學生讚台灣全方位防疫　935字曝入境流程「很幸福安全」

▲旅客在機場連行李都要消毒。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

立陶宛衛生部2月28日宣布出現首例新冠肺炎確診病例，截至當地時間22日的統計，累積共105例確診、1例死亡。一名在立陶宛留學的學生匿名透過臉書專頁「看見世界天氣晴」分享自己的經驗，內容提到，當地很多商店都關閉了，飛機也陸續停飛，好不容易回到台灣，真心覺得台灣防疫很強，入境過程簡直「滴水不漏」，後續會配合規定進行居家檢疫，「台灣是世界上最幸福也最安全的國家。」

原PO在這篇935字的文章中提到，自己是搭乘最後一班飛法蘭克福的班機，再轉機到曼谷回台，檢疫措施從飛機上就開始了，包含量體溫、填寫居家檢疫單，過海關還要檢查單子和有無攜帶生肉，防疫期間也沒有鬆懈防堵非洲豬瘟，入境之後按照指示搭乘防疫計程車，人和行李上車前都要消毒，回到住處後會接到里長辦公室的電話，說明居家檢疫14天的規定，而且每天都會打電話詢問健康狀況，衛生局也會不定時抽檢，有什麼需要幫忙的里長都會協助。

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▲返台的旅客可以搭乘防疫計程車返家，但不能搭乘大眾運輸工具。

原PO大讚台灣的防疫簡直是滴水不漏，全世界大概只有台灣從上飛機開始到入境回家都有一套完整的流程，路上民眾也會配戴口罩、自備酒精消毒，讓人看了相當安心，自己後續會配合政府規定進行居家檢疫，之所以在網路上分享這段經驗，單純是想告訴大家台灣是一個很幸福、很安全的國家，「我很慶幸自己可以出生在這裡，我是台灣人我驕傲。」

其他網友看完這篇PO文，也紛紛留言稱讚原PO一起防疫的決心，「替政府謝謝你的謝謝」、「如果每位回家的台灣人都像你一樣懷有感恩的心，多好」、「能互相體諒，很棒」、「大家都做到防疫，第一線醫護也可以少一點辛苦」、「台灣加油，第二波疫情在挺住」。

根據立陶宛衛生部22日公布的數據顯示，截至22日累積已有105例確診、1例死亡、1例治癒；當地早在16日就宣布全國進入隔離管制狀態，為期兩週，除了關閉邊境、學校停課之外，一般店家以及娛樂場所都不能營業（藥局、超市除外），也禁止民眾聚集在室內進行活動。

至於台灣方面，目前累積共169例確診，其中有133例為境外移入，36例本土。中央流行疫情指揮中心22日表示，21日國內新增1066例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬3805例（含2萬1790例排除），確診個案中有2人死亡，28人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離當中。