中研院內爆「4人群聚感染」！院長深夜一封信：病毒挑戰人類知識邊界

▲中研院院長廖俊智深夜臉書發文。（圖／翻攝自中央研究院 Academia Sinica 臉書）

記者許凱彰／台北報導

中研院近日出現4例新冠肺炎確診案例，由老師（案160）赴美染疫後，返台參加會議，再傳給3名學生（案124、案168、案169），關係鏈曝光，為院內群聚感染。對此，中央研究院院長廖俊智22日深夜在臉書一篇長達767字的文章。

中央研究院院長廖俊智臉書發文，全文如下：

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致關心中研院的朋友，晚安

首先，謝謝大家的關心。相信大家相當憂心本院出現境外移入的群聚感染。不過，請各位朋友毋需過度焦慮。我們已經掌握相關接觸者，並提高防疫措施的強度。確診者所屬工作場域的同仁即日起居家辦公二周，待無虞後再回院工作。其餘同仁若有不適，也建議在家休息或工作，勿輕忽大意。

我明白隨著案例增加，大家心情難免忐忑。窺探的慾望也讓我們急於掀開確診者隱私的面紗。但是避而不談、隱入人群，也使我們容易傳散謠言、互相猜疑。二者皆有盲點。如何求取平衡，是社會在這場疫情中進步與否的關鍵課題。

疫情帶給世界的挑戰接踵而至，但是迎戰病毒，我們並非全然無知、束手無策。除了努力以科學研究找出答案外，我們也應發揮人溺己溺的精神，互相關懷、彼此鼓勵。切勿以文字語言傷害到確診案例所屬單位之同仁或其家屬。越困難的時刻越要理性、互相幫忙，珍惜人際間的良善與信任。

▲中研院在近日爆出院內群聚感染。（圖／資料照）

也許我們對不可預測的疫情發展不免恐懼，但我認為，戰勝恐懼的解方是獲取知識。我們應該主動了解病毒如何傳播、如何致病。若你有興趣，再進一步了解病毒如何演化，病毒與人類又是什麼關係。善用最近多一些的居家時間，靜心充實知識也不失為一件好事。

認識病毒、釐清疫情的同時，我們也應該展現人性的光輝及真誠，互助合作並包容可能有的人性弱點。對異議者耐心溝通、解釋，對確診者給予最大的關懷及支持。

病毒帶來全新的考驗，我們必須在有限的資訊與時間內做出困難的抉擇，這不僅激勵我們需要進一步以研究追求知識，也同時測驗我們的智慧，更提醒我們如何超越自我，把無私與人道的精神帶給社會。

這段時間大家都辛苦了，再次謝謝各界捎來的問候與關懷。新冠肺炎病毒正在挑戰人類知識的邊界，卻也給人類有機會重新省思人、社會、國家及環境的互動關係。路阻且長，繼續努力。保護自己，同理他人。

祝 平安健康

中央研究院院長 廖俊智 20200322