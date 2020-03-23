機場「3大高病毒量設施」曝光！　學者研究：連流感病毒也多

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）22日新增16例確診，其中有13例是境外移入、3例本土個案。長庚大學資訊工程學系專任教授黃崇源等人長期從事研究新興流行性傳染病，他列出機場3大病毒量最高的地點，分別是候機室、貴賓室以及公共廁所。

▲有旅客穿戴防護衣、護目鏡「全副武裝」返台。（圖／記者李毓康攝，下同）

由於近期確診的病患多數都是境外移入案例，中央流行疫情指揮中心19日起在桃園機場增設2個檢疫點，各派遣8名醫師、8名護理師協助，共32名醫護人員投入支援，期盼能有效提升機場檢驗能力。

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但機場內有許多公共設施，哪些屬於「危險較高」的地方，長庚大學資訊工程學系專任教授黃崇源向《聯合報》表示，根據研究結果顯示，候機室、貴賓室以及公共廁所這3個區域的流感病毒，或新興傳染病病毒的量相對其他設施要來得高。

▼▲機場湧現大批返國人潮。

而面對越來越嚴峻的疫情，華航、長榮航空等業者日前宣布拒載發燒旅客。中央流行疫情指揮中心22日在記者會中提到，假如旅客在登機前發燒，會直接在機場進行採檢，同時納入居家檢疫處理名單。

機組人員方面，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，他們雖然可以豁免居家檢疫14天的規定，但是返台後一樣要納入居家檢疫的措施，不是自主健康管理，排班間隔也會拉開，至少要相隔5天以上，假如入境後有身體不適等狀況，會立即在篩檢站做採驗。