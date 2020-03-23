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張上淳出國兒道歉周玉蔻力挺　「還我們專業優秀的召集人」　

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記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的醫師兒子，在防疫情期間出國旅遊，雖然事後發表聲明道歉，但仍有部分民眾不買單。知名主持人周玉蔻22日在臉書PO文力挺張上淳，希望大家不要再拿這件事大做文章，「不管怎樣，到此為止。」

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,張上淳。（圖／記者李毓康攝）

▲張上淳因為兒子出國旅遊一事，受到外界抨擊。（圖／記者李毓康攝）

張上淳的兒子在聲明中提到，出國的行程是在2月中依醫院規定提出申請獲准，出發前還有詢問人事室，得到許可後才在3月4日前往美國，當時美國疫情狀況尚可，抵達當地後得知最新疫情變化，立即決定提早回國，後半段行程全數取消，更沒有跑去滑雪。另一位沒有出國卻被誤解的兒子，也已經刪除過度情緒反應的文章並道歉。

請繼續往下閱讀...

對於兒子被爆出在疫情期間出國，張上淳22日表示，兒子出發時美國尚未列入旅遊疫情建議等級，在返台的飛行途中美國才列入第二級警示區，回家立即自主隔離，沒有踏出房子一步，也沒有跟家人接觸。

▲▼因應武漢肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制，採檢站,發燒篩檢,檢疫,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲因應新冠肺炎疫情升高，桃園機場全面加強邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

周玉蔻同日晚間也在臉書PO文力挺，內容提到，既然當事人已經道歉了，「不管怎樣，到此為止，大做文章藉此扯台灣後腿的人，恐怕無法得逞了！還給我們專業優秀的張上淳召集人！疫情指揮中心加油！」

此外，針對這起爭議，指揮官陳時中曾在記者會幫忙緩頰，「年輕人有年輕人想法，不同時間點會說不同的話」，相信張的兒子看到現在有這麼多境外移入病例，應該不會再說出爭議性的話語，就法治層面來看，他有按照居家檢疫規格進行隔離，並未違反規定，問題不大。

道歉聲明全文如下：

（出國玩兒子）我這次出國造成社會一些紛擾，在此做一些說明：

對於我的行程安排，身為醫療人員，應該有更為嚴謹的態度，此事引起社會負面觀感，表示最深的歉意。

我的輪休是早已排定，並於2月中依醫院出國請假規定提出申請獲淮，出國前還詢問了人事室是否可以出國，在得到許可後，才按照計畫於3月4日出國。

當時美國疫情狀況還好，但到美國後，得知疫情有新的變化，也因此決定提早回國，取消後半段行程，完全沒有滑雪行程。

（取消出國行程、在臉書貼文兒子）首先，為我取消出國行程仍受到錯誤的報導，而在非公開的臉書上表達了過度的情緒反應，內容確有不妥，貼文後五分鐘便立即下架。我為我一時的情緒反應言詞，深表抱歉，也深自檢討。我們的敵人是病毒，期待大家同心協力抵抗病毒，迎向美好的明天。

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