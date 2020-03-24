Now新聞台剪接師中鏢！　港第二位媒體工作者確診...女友隔離中

▲香港Now新聞台所在電訊大樓。（圖／取自維基百科）

記者陳政錄／綜合報導

香港新冠肺炎確診案例近期激增，連新聞工作者也接連中鏢！綜合港媒報導，Now新聞台新聞部昨晚證實，有一名員工初步確診，導致所在地灣仔大廈三樓新聞部將關閉並消毒。而他正在隔離中的、任職港台教育電視部的女友，也傳出初步確診。

根據實時數據統計，香港最新累計確診數達356例、死亡4例、治癒100例，現存252例。因應近日確診數量上升，特區政府行政首長林鄭月娥於昨日宣布「封關」，並採取大規模防疫措施，包括自25日起，非香港居民不准從香港入境。

▲Now新聞台。（圖／取自維基百科）

但疫情蔓延仍然持續，據《頭條日報》報導，Now新聞部初步確診人員為一名男剪接師，正在大埔那打素醫院留醫。值得注意的是，該名23日確診人員在潛伏期內沒有外出旅遊，近日曾反覆發燒，不少記者在工作期間曾與其密切接觸，因此該台正在研擬緊急應變方案。

目前，該台所在的灣仔電訊大廈三樓新聞部正關閉消毒，啟動後備團隊在另一樓層運作，確保廣播服務維持正常；至於該確診人員任職港台教育電視部的女友，目前正在隔離中，有港媒東網報導引述消息人士透露，稱她也已經初步確診，但該訊息還未被證實。

該男剪接師為香港第二位染疫的新聞工作者，在此之前，《南華早報》一名任職「Young Post」的自由工作者女記者已經確診，她曾經在13日前往蘭桂坊飲酒。

Now新聞於2006年成立，（前稱：Now寬頻電視新聞；英語：Now News）是香港Now TV旗下的新聞機構，擁有多條新聞、財經資訊頻道，並提供新聞直播和資訊節目點播服務。

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