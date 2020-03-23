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今變天「高溫降10度」雨區曝　下波鋒面水氣更多影響時間揭曉

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▲▼下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,溼冷,過馬路,寒流。（圖／記者李毓康攝）

▲今水氣稍增。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

周末水氣更多！中央氣象局預報員陳伊秀表示，今天（23日）有一波東北風比較強，基隆北海岸、北部山區有比較局部短暫降雨，其他地區為多雲時晴；周六、周日另一道鋒面影響加上東北季風稍微增強，北部、東半部有局部短暫雨，而北部低溫約16、17度。氣象專家吳德榮提醒，周六、周日另一波鋒面通過，東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣氣溫明顯下降。

陳伊秀指出，今北台灣、宜蘭和花蓮因雲量、水氣較多，雖不一定會下雨，但高溫下降，預估約24到27度，至於中南部仍有27到31度。而台北市22日出現33.5度的高溫，今氣象局估僅23度，降幅高達10度。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二白天起東北風減弱，周二、周三改吹東風，宜蘭、花蓮和台東要注意雨量預報有比較多，至於西半部仍維持多雲到晴；周四、周五改吹南風，各地高溫都有28度以上。

陳伊秀提醒，周六、周日有道鋒面影響，且東北季風稍微增強，雨區偏重北台灣，北東有局部短暫雨，北部低溫預估16、17度；比較有感的應該是高溫下降，因周四、周五高溫可來到29、30度，甚至31、32度，周末下雨剩23、24度。

▼台北市未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二微弱鋒面掠過北部海面，東北風迎風面的北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，北部部分平地亦有零星飄雨的機率；北台灣雲量增多稍轉涼，其他地區影響小。

吳德榮表示，周三至周五暖氣團逐漸增強，各地多雲時晴、氣溫升，高溫30度以上，白天微熱早晚涼，東半部偶有零星降雨的機率；周六、周日另一波鋒面通過，東北季風南下，北部及東半部轉有局部雨，北台灣氣溫明顯下降略轉冷，其他地區雲量略增、氣溫稍降。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

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