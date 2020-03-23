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逢甲大學宿舍變身「北歐風豪宅」！六星級裝潢曝光　網羨慕：轉學了啦

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▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲逢甲大學新宿舍絕美裝潢曝光。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

記者許凱彰／台中報導

台中逢甲大學的宿舍在日前進行升級，2019年7月先公布了「五星飯店級」的福星男宿，在3月21日更曝光「北歐風豪宅」的新宿舍內裝。畫面中可見，白色基底的裝潢，搭配上絕美的落地窗、復古風的紅磚牆面，更讓人驚艷的是還有上下旋轉樓梯設計，不少學生紛紛表示，「超扯！轉學了啦！」

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

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▲▼逢甲新宿舍淺色調的內裝搭配木色家具、紅磚牆面，質感爆表。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

逢甲大學21日在官方的臉書上PO出一系列超高級宿舍照片，「還記得去年媲美文創青旅的逢甲福星男宿嗎？好要再更好❤只有逢甲才能超越逢甲，宿舍一棟比一棟精采。」

據了解，這次推出的「精采學舍」預計要在2020年8月全新啟用，總共規劃了604個床位、5種宿舍類型，希望透過不同宿舍單元和公共空間的設計，讓宿舍不只像青旅，更像學生溫暖的家。

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲▼新宿舍落地窗設計讓空間更明亮。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

從一系列的照片中可以看見，以舒服淺色調做為主要的北歐風裝潢設計，搭配上原木的家具擺設，絕美的落地窗、復古風的紅磚牆面，甚至還有夢幻豪宅的旋轉樓梯，南向正立面配合終年陽光直射，還設置大量的植物栽種，超高比例採光、質感都超高，公用空間的設計也不在話下，客廳、飯廳以及廚房都讓人感覺像進入自己家中。

設計內裝曝光後，吸引許多網友討論，「好好喔...都想去唸逢甲大學了」、「六星級的宿舍，很光亮，很棒」、「這宿舍好扯，轉學了啦」、「這是什麼五星級大飯店」、「哇～讚嘆啊～好想入住」、「可惡想重讀，想當年的男三舍」、「只有逢甲才可以超越逢甲」、「回想三十幾年前，八個人擠在小小的宿舍房間，真的是有如天差地別啊」。

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲▼不少網友對此表示，想轉學了啦。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

▲▼逢甲大學宿舍。（圖／翻攝自逢甲大學 Feng Chia University 粉絲專頁）

事實上，逢甲大學在2019年早就已經先公布五星飯店級的宿舍，當初裝潢採時尚簡約風格，長型的房間有4個單人床的規劃，共配有768床，雖然是上下舖卻能各自保有自己的空間，大片原木的裝潢配上鐵灰色的牆面設計，還有與床相結合的置物櫃，整體感覺乾淨清爽，一點都不輸日本的青年旅館。

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