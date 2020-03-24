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何時發緊急命令？蘇貞昌點2狀況：國際經濟情勢無法應付、疫情失控

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▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席立法院質詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，面對各國陸續發布緊急命令，台灣雖已有纾困振興特別條例，當中第7條授權疫情指揮官可視疫情需要實施必要處置，但其法源依據不明，外界仍認為應發布緊急命令。對此，行政院長蘇貞昌表示，「萬一發生國際經濟情勢，我們現在不足以應付的，這是一種；緊急疫情突然比我們能掌握的情況失控到某一程度，就要發布（緊急命令）」。

立法院24日繼續進行施政報告總質詢，國民黨立委鄭麗文問到發布緊急令一事，稱台灣雖超前部署，但全球疫情大爆發，已發布邊境管制的有80國、41國發布緊急命令，日前總統蔡英文發表談話，指現階段疫情似乎不需要發布緊急命令，未來會視需要採取必要動作，但「台灣在什麼樣的條件底下、情勢變化下，會發布緊急命令？」

對此，蘇貞昌答詢指出，緊急命令是總統職權，必要時會先發布再請國會追認，而台灣之所以被世界肯定，就是因為一開始就超前部署，甚至於在國會都快速動作，所以通過了特別條例、特別預算，「等於緊急命令要做的事，本來是政府行政先做再來國會追認，現在是反過來，已經有時間讓國會立法通過預算，一步一步來做」。

鄭麗文追問，未來是否不排除發布緊急命令？是否也應該「超前部署」避免過去優良的防疫作為功虧一簣？蘇貞昌表示，不是為了超前部署發布緊急命令，而目前台灣已經一步步超前部署。

蘇貞昌接著點出2點，萬一發生國際經濟情勢，我們現在不足以應付的，這是一種；緊急疫情突然比我們能掌握的情況失控到某一程度，就要發布（緊急命令）」。

「所以緊急命令我是希望不要發生。」蘇貞昌說，如同總統蔡英文向國人報告，目前我們的政策工具跟法律足以應付目前疫情，未來情勢如果有變化，有需要的話自當發布。

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