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「03.26紐約－台北－浦東－武漢」　上千陸生想來台灣轉機：我求求了！

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感,航空業,航班,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心宣布，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

為避免新冠肺炎疫情擴大，中央流行疫情指揮中心22日宣布，24日起全面禁止全球旅客來台轉機。事實上，美國早禁止中國旅客入境，導致往來中美間航班停飛，不少中國留學生在群組分享可從台灣轉機的資訊。有航空公司私下透露，過去幾天將近上千名中國人經桃機轉機，只是坐旁邊的乘客、一起排隊的乘客都是台灣人。

先前有一對大陸夫妻帶女嬰經台灣轉機，全身包緊緊外，還撐大傘用透明塑膠布當簾子，讓其他人全看傻眼。全球疫情大爆走之下，很多人就擔心轉機客成為防疫缺口。

請繼續往下閱讀...

因此，指揮中心22日表示，新冠肺炎疫情已造成全球大流行，且境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自24日0時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

▼在美陸生討論該如何回國。（圖／讀者提供）

▲▼上千大陸留學生想從紐約逃回家！女主播憂「在台轉機」成防疫破口。（圖／讀者提供）

有航空公司私下透露，過去幾天將近上千名中國人經桃機轉機，只是坐旁邊的乘客、一起排隊的乘客都是台灣人。一名現役機組員表示，「即使說你的整體移動過程中有消毒或有做好防護，但是問題是如果你在機艙裡面，你做服務時，如果第一時間接觸到有感染，那你就是有危險性在，風險就還是有啊。」

先前就有機組員呼籲行政院長蘇貞昌正視這個問題，信中寫著，不少持雙重國籍的中國乘客都在桃園機場轉機，擔心防疫有漏洞，希望院長審慎思考相應對策，似乎希望能全面停航或拒載。一名現役機組員表示，「兩難啊」，經濟資本下的公司，「你就是必須做生意才會有收入，就是這樣子。」

而就在指揮中心宣布全面禁止旅客來台轉機前，許多在美國的中國留學生熱烈討論該怎麼回中國。《三立新聞網》報導，有上千名陸生想到台北（桃園機場）轉機，不少人把暱稱改成行程資訊，像是「03.26紐約－台北－浦東－武漢」，還有人哀號「我求求了」。

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