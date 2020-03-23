桃園單日新增最多！全台169例確診分布曝光：雙北各43　7縣市維持0確診

▲全台169例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎22日新增16例確診，其中13例境外移入、3例本土；目前共累計169例，分別為133例境外移入及36例本土。根據衛福部疾管署23日公布的確診個案地理分布圖，台北市和新北市依舊最多各有43例，目前仍有7縣市維持0確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至23日清晨最新更新，22日新增的16例確診，分別為桃園市新增5例最多，台北市、新北市、台中市各3例，台南市、彰化縣各1例。

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而如果以總數169例確診來看，目前台北市和新北市各有43例，台中市和桃園市各18例、高雄市11例、台南市9例、彰化縣7例等；嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣仍維持0確診。

中央流行疫情指揮中心22日表示，21日國內新增1066例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬3805例（含2萬1790例排除），其中169例確診（22日新增案154至169），分別為133例境外移入及36例本土病例；確診個案中2人死亡，28人解除隔離、其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▼指揮中心22日舉行記者會。（圖／記者黃國霖攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：40→43

新北市：40→43

台中市：18→21

桃園市：16→21

高雄市：11（持平）

台南市：8→9

彰化縣：6→7

新竹市：4（持平）

雲林縣：3（持平）

南投縣：2（持平）

基隆市：1（持平）

新竹縣：1（持平）

苗栗縣：1（持平）

宜蘭縣：1（持平）

屏東縣：1（持平）

嘉義市：0

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0