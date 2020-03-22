德國郵局「塑膠罩」防疫　超市排隊隔2米「亞洲口罩文化」也蔓延

▲德國郵局掛起塑膠罩，僅留一小洞作為包裹傳遞用。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／綜合報導

武漢肺炎疫情延燒全世界，歐洲染疫人數不斷攀昇，讓歐洲各國進行有限度的封城，1名在德國工作的台籍林女直擊德國郵局嚴密防疫功夫，這2天她準備寄物回給台灣親友，到了郵局原本開放的窗口被一層塑膠紙阻隔，完全擋住口沫飛濺，就像正在裝潢中的房子，真的是超前部署。

林小姐因工作關係長駐德國，他說，這兩天買了東西，到當地郵局準備寄回台灣，才踏進郵局就被德國人的防疫準備嚇到，因為德國的郵局原本是開放式的辦公室，人與辦事員完全沒有任何阻隔，但現在有一層塑膠布阻絕，只留下一個小洞供郵寄者把東西交給對方，就算雙方談話，也能充份擋住口水的接觸，加上德國人習慣載乳膠手套，防疫效果讓他們更加放心。

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▲▼蔬菜水果貨源充足。

林小姐說，前一陣子亞洲諸國疫情剛爆發時，德國還完全正常，大家正常上班、上街，也不覺的有一天疫情會延燒到自己身上來，直到義大利爆發疫情後，德國才跟著動起來，甚至連Bayern也開始限度封城，原本德國新聞還報導亞洲人戴口罩防疫是「亞洲口罩文化」，當地人認為「口罩是生病人在戴，健康人不用戴」，但是因為政府宣導勤洗手，他們反而會戴塑膠手套，不過隨著歐洲疫情失控，漸漸也越來越多德國人戴起了口罩，政府也開始呼籲減少社交聚會。

過去許多亞洲人喜歡到歐洲採買精品，因為疫情的關係，精品店也少了許多客人，由於德國當地政府在日前下令，不必要的商店需要關閉，所以部分outlet也在前幾天被迫暫停營業，除了採買藥品、食物、看病、工作，否則不要出門。當地超市也向台灣一樣，蔬果充足，但消毒水、藥品、水、衛生紙都開始發生搶購，貨架上全部被搶光。為了防疫，大家到超市採買也會間隔1.5至2米的距離，超市甚至還會貼線，希望大家排隊保持距離，避免過度靠近工作人員。

▲在超市結帳，要站線後等候，避免人群接觸。

▲▼消毒水、藥品、水、衛生紙都開始發生搶購，貨架上全部被搶光。

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