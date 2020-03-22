長照護理師染疫！名醫揭這類機構「一旦出事很會很慘」關鍵：沒分艙分流

▲台大醫院嚴格管控進院內人員，必須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（22日）公佈新增16確診案例，台灣累計169例。其中，出現首例長照機構護理師感染案例，長庚大學分子感染症醫學研究中心主任邱政洵表示，這類機構要很小心，一旦出事很會很慘。

邱政洵指出，該案例還在疫調，要看感染源哪來？這名護理師本來就沒出國，有某一定傳染源，可能是來自機構內或探視，指揮中心會查整個活動範圍，一定要查到傳染源，從定義上來說，此例非境外移入，是在社區。

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邱政洵說，指揮中心反應快速，昨晚徹夜調查，同時篩檢接觸個案養護機構的住民和工作人員，長庚醫院跟部立桃園醫院努力幫忙防疫，但現在這些人還是要採取居家檢疫不能上班，看後續有無症狀，雖然一篩陰性，也不一定是百分百沒問題。

邱政洵表示，要查清楚感染源，因為醫療院所一定是最重要的單位，不能讓他們淪陷，所有醫院都在全力做防堵，但像該養護機構屬於私人，大家要多關注這些相關機構，尤其是有慢性病高齡者居住在裡面。這類機構管理非常重要，一般醫院都草木皆兵，建立起堅強防疫措施，如感控規定等，但長照相對也算是某種醫療照護機構，必須做好督導、輔導，並給予關注，還要繃緊神經，因為「一旦出事情會很慘」。

▲指揮中心針對首例長照護理師染疫徹夜調查。（圖／記者黃國霖攝）



邱政洵強調，「感控工作要做好」，如某些人只能照顧某區的人，「至少要做到分艙、分流」，和人員進出管理，如探病家屬次數減少到最低，進出也要看有無旅遊史、接觸史等基本狀況，同時住民本身管理、身體等狀況，和工作人員健康管理都要注意，每一步都不能輕忽。

邱政洵認為，一旦出事會很慘是因為沒有分艙、分流，加上住在裡面的都是慢性病老人家，長期行動不便、臥床，抵抗力差，要是被感染容易併發重症，會非常嚴重。以美國最嚴重一開始是在華盛頓州附近慢性養護機構爆發，這群族群出事就會造成影響，嚴重會對周邊急性醫療機構造成壓力，沒處理好會崩潰。比如一次來2、30個要插管、住負壓的病人，任何大型醫療中心都很難承擔這樣衝擊。

邱政洵還說，義大利死亡案例都是高齡居多，慢性病機構感控若沒做好，沒做好適當分區照顧，加上基本洗手、戴口罩等環境只要稍微輕忽，就容易擴散，尤其又是密閉環境，所以一定要非常小心處理。