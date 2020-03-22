大嘆「高雄市長不好當」　韓國瑜直播吐心聲：你看，我頭髮都禿光了

▲韓國瑜感嘆，高雄市長不好當。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者柯振中／綜合報導

因應新冠肺炎疫情，高雄市長韓國瑜開直播宣導防疫事項，大嘆「高雄市長不好當」，當到連頭都禿了，因為高雄目前不只面臨新冠肺炎疫情，同時還有登革熱疫情需要防治，「所以說高雄衛生局長不好幹，高雄市長也不好幹。」

韓國瑜近日開直播宣導防疫理念，呼籲民眾近期若從國外回來，能夠乖乖在家隔離，不要亂跑，否則可能會吃上百萬罰單。韓國瑜提到，高雄這一年多以來，受到許多人的關注，目前好不容易建立起形象，但若被新冠肺炎、登革熱等病毒疫情肆虐，可能會導致好不容易建立起的國際形象一夕崩壞。

▲韓國瑜說，從大年初一開始，高雄市就針對新冠肺炎展開一級開設。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

因此，他說明，從大年初一開始，高雄市就針對新冠肺炎展開一級開設，進行嚴厲防範，元宵節過後，開始超前部署登革熱疫情防控，以保障高雄市民的生命財產安全。

由於防範新冠肺炎、登革熱的任務繁重，韓國瑜在直播中感嘆，高雄市衛生局長林立人原先有一頭烏黑的頭髮，上任至今才一年多，卻白了一半，相當辛苦。

此外，他還說，除了衛生局長以外，「高雄市長也不好幹」，不但要為高雄打拼，讓高雄有更好的成績，也要建立市民的正確防疫觀念，「高雄市長也不好幹，你看，我頭髮都禿光了。」

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