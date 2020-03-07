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社會 社會焦點 保障人權

工程師尋嫩妹「包月6萬」　女大生「一天上工3次」…回家後卻翻臉

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▲▼女性,床（圖／pixabay）

▲女大生與蕭姓工程師結識於網路，雙方同意以6萬元代價包養。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名蕭姓工程師，於網路結識一名女大生，並同意以6萬元包養她，沒想到某次開完房後，卻被對方控告妨害性自主。檢方調查後發現，女大生被性侵後還能與對方洗鴛鴦浴、躺床上聊天等行為與常情不同，且多次傳喚女大生都未到庭，基於無其他證據，加上依罪證有疑，利於被告原則，做出不起訴處份。

蕭男向檢警坦承與女大生發生性關係，但否認性侵。他說在網路上結識女大生，因為聊天聊得來，又被她吸引，才以每月6萬元包養對方，雙方也說好見面就要「炒飯」。

當天女大生非常熱情，一進房就幫他口交，第一次炒飯後女大生去洗澡，等她洗完後他又二度「提槍上陣」。結束後工程師載女大生離開，她向自己表示「有急用，想借3萬元」，工程師口頭答應過2天給她，又隔了幾天，就收到警方通知被控告性侵。

女大生提告後要求以6萬元和解，但雙方最後協議以1萬元和解，且簽下和解書，並紀載「雙方是你情我願發生性行為」。

女大生向檢警表示，當天一進摩鐵房間就被逼著幫對方口交，後來又被性侵，過程她反抗並要求「可不可以先去洗澡、不要這麼粗魯」，但對方未理會，之後兩人一起洗澡，澡後女大生還被要求「不准脫高跟鞋」再做一次。炒飯後2人躺在床上聊天，工程師說要轉6萬元過來，因為沒看到匯款，她才打電話催款，沒想到電話已成空號。

女大生說，因為發現皮包少了3千元，才希望警方調閱監視器幫她找到蕭男，不過她還是認為被告有違反意願而發生性行為。

檢方認，女大生第一次被性侵後與對方洗鴛鴦浴，又再被強迫2度發生性關係，事後還躺在床上與對方聊天，與一般被害人對加害人心生厭惡，想要離開加害人心態不同，實在與社會常情不符，因此被害女的指控是否採信是有疑慮的。

由於檢方多次傳喚女大生到庭未果，難以女大生單方面指控做出不利工程師的認定，且沒有其他積極證據佐證，因此依罪證有疑，利於被告原則，做出不起訴處份。

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