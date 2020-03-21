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民眾白天瘋搬衛生紙！賣場「晚上慢慢補」擺滿整排　他竊笑：根本搶不完

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲賣場人員補上滿滿的衛生紙。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不停歇，全台自18日起累積確診案例破百人後，全民再度湧入通路瘋搶民生物品，其中又以衛生紙缺貨率最高。不過就有網友前往大賣場時，經過衛生紙區看到工讀生在補貨，根本就搶不完的情況，讓他忍不住在心中竊笑「經過白天一輪的搶貨，晚上打烊前再來慢慢補XD」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦「衛生紙搶完，賣場跟著後面補貨XD」，貼文日期是20日的晚上10點42分，文中表示，他在某大賣場的衛生紙區看到工讀生正推車在補貨，「經過白天一輪的搶貨，晚上打烊前再來慢慢補XD。明天繼續開放大家搶，怎麼搶也搶不完啊！」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲▼民眾白天搶完衛生紙，賣場晚上就補滿貨了。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

看到貼文後，其他網友也紛紛留言開酸衛生紙之亂，「廠商賺飽，笑死」、「一直買，一直補」、「賣場最喜歡大體積貨品消庫存了，讚」、「上次一堆人就買一堆了，才多久而已，到底是多會用啊」、「話說多買也不會多用，這樣整體上製造商會多賺很多嗎」、「衛生紙商爽死了」、「盡量買啊！促進經濟活動很好。」

不過其實民眾也不能再大囤貨了，本站今（21）日就報導《真的夠用了！全台各大賣場「衛生紙限購令」懶人包　僅剩1家可買2串》，為避免民眾恐慌性購買，全台各大賣場自昨日起緊急發出衛生紙限購令，全台5大賣場「好市多、家樂褔、大潤發、全聯、愛買」都祭出限購令，限定每人每車只能買一串衛生紙，僅剩美廉社維持每人可買2串衛生紙。

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